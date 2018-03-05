Haber: Semih Baykal

Teknik Direktör İsmail Kartal maçın ardından şunları söyledi; “ Bugün rüzgar ve yağmur gibi zor şartlar altında iki takımda elinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koydular. Bu ligde duran topları en iyi kullanarak gol yapan bir takım olarak hiç beklemediğimiz 2 tane duran toptan paylaşım hatasından dolayı goller yedik. Ama buna rağmen oyun disiplinimizi bozmadık. İlk yarıda kaleci Gökhan 2 tane yüzde yüzlük golümüzü kurtardı. İkinci yarıda da 2-3 tane net pozisyonlarımız var. Buna rağmen 2-1 bulduk. Maçı çevirmek için bu ağır sahadaki şartlara rağmen oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi, bütün gayreti ortaya koydular. Sonuçta Bolu takımı da bu ligin güçlü, kadro derinliği iyi olan ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Biz bugün istediğimizi alamadık. Bundan da ders çıkartacağız.Boluspor’u tebrik ediyorum.”