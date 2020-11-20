​Biz hediye ne kakacağız!

Korona virüsün şimdiye kadar belirlenmiş 48 çeşidi var. İlk tespit edilişi de geçen sene değil, taaaa 1960 yılı. 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan yeni tip corona virüsü salgınının Türkiye’ye gelişi ise resmi açıklama öyle 11 Ocak 2020…

Yeni tip corona virüsü doğum günü gelecek ay…

Kimine göre 40 bin, Sağlık bakanlığına göre ise 12 bin vatandaşımızın ölümüne sebep olan bu illet milletçe bize maske taktı. Peki, doğum gününde biz bu illete milletçe ne takacağız merak içindeyim…

Hükümet 65 yaş üstü ve 20 yaş altı içeri, diğer uzun boylular 3 gün içeri 5 gün dışarı, kumrallar 4 gün içeri 6. gün öğleden sonra dışarı, sonra hep beraber bir içeri bir dışarı oynayarak virüse ne yapmaya çalışıyor bilemedim…

Gerçi vatandaşımızda ne yapacağını bilemez durumda. 65 Yaş üstü amcalar evde virüsten ölmezse eşinin dırdırından ruhsal problemler yaşayacak. Kolonya şişesini çamaşır suyu ile çamaşır suyu şişesini kolonya ile kolonya şişesini sirke ile silen halkımızın çıldırmasına az kaldı…

Tabi ki Yeni tip corona virüsün faydaları da var. Tarihte ilk defa dünyada tüm ülkelerdeki kadınlar kocalarının nerede olduklarını biliyorlar. Bu arada sevgilisi olup da evde eşiyle karantinada olan erkeklere de geçmiş olsun dileklerimi sunarım…

Milletçe esprili ve her durumdan gülücükler çıkaran vatandaşlar oluşumuz tartışılmaz. Ülke gerçekleri yaşadığımız hayatı zorlaştırsada, aslında dışarıdan bakınca çok komik ve espirili gibi bir ülkeyiz. Memleketimin güzel canları yaşadığımız korona sürecinden bile malzeme çıkarmayı, kendi kendine espri yapıp gülebilmeyi başardı.

Her zor anda gülmeyi başaran Azrail ile bile dalgasını geçen bu esprili milleti reverans ile selamlıyorum…