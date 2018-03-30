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30 Mart 2018 Cuma
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    • BİZ İSTERSEK BU ÜLKEYİ YÖNETİRİZ !

    Onur Ustaoğlu'nun kaleminden konuşan yazı...

    30 Mart 2018 Cuma 11:00
    Bu haber 147 kez okundu
    BİZ İSTERSEK BU ÜLKEYİ YÖNETİRİZ !


    Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...



    Yaptığınız işlerde sorumluluk ve yetki alıyor musunuz? Şimdi birçoğunuz bize sorumluluk ve yetki veren yok diyecek. Ama bunu diyenler bir şeyi hep unutuyorlar. Bir işte yetki ve sorumluluk verilmez. Alınır. Yani siz bana sorumluluk verecekler diye bekleyip hiçbir çaba göstermezseniz hep aynı yerde beklersiniz

    Birde günümüzde yetki ve sorumluluk almaktan korkanlar var. Bunlar bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığı ile düşünüp başarı peşinde koşmayan arkadaşlardır. Hâlbuki bir yerde başarılı olmak istiyorsak sorumluluk ve yetki almalı, aldığımız yetkiyi ve sorumluluğu doğru kullanmayı bilmeliyiz. Mesela ben çalıştığım her ekipte yaptığım her işte özel yetkiler alırım. Gerçi açık söylemek gerekirse hiçbir yöneticinin istediği bir çalışan değilimdir. sınırları çok zorlarım bu biraz başıma iş açsa da sonunda hiç kimsenin yapamadığı şeyleri bile başara bilirim.

    Bunları size niye anlattığıma gelince geçen hafta bilgisayarın başında çalışırken “Türkiye Engelliler meçlisi kuruluyor” diye habere rastladım. Haberin ayrıntılarını okuduğumda gülümsedim. Çünkü ben yıllardır. Bu satırlarda ve özel sohbetlerde hep “Engellenenler ve Aileleri bir araya gelse bu ülkeyi yönetirler” deyip dururum.

    Ancak Türkiye’de yaşayan engellenenler ve aileleri bir türlü bir araya gelip konuşmazlar sıkıntılarını dertlerini anlatmazlar bu yüzdende engellenenler olarak yetkililerin üstünde baskı kurmakta istediğimiz şeyleri yaptırmakta zorlanırız. İşte bu Türküye Engelliler Meçlisi oluşumunun ilk görevi  “Türkiye’de yaşayan Engellenen insanları ve ailelerini bir araya getirip bir güç oluşturmak olacak” eğer bunu bu oluşumla başarabilirsek çok güzel bir şey ancak detaylara indiğimiz de şöylede bir şey var

    “Engelliler meclisleri” ülkemizde birçok yerel yönetimde mevcut ve yanlış bilmiyorsam pekte güçleri yok sadece önerme yetkileri mevcut. Eğer kurulacak Türkiye Engelliler meçlisi yerel meclisler gibi sadece “bunu böyle yapalım“ şeklinde önerme yetkisi ile sınırlı kalırsa, bence bu oluşum için boşa çaba harcanmış olur.

    Şimdi bana bazıları kızacak biliyorum ama bence böyle bir oluşumun önerme yetkisi dışında uygulama yetkisine de sahip olması lazım. Şu da var hedefimiz insanları birleştirmekse. Siyasi kurumların üstünde bir oluşum olması gerekli ve gerçekten engel sahibi insanlar bu topluluğu yönetmeli çünkü sorunları onlar yaşıyor. Dolayısıyla sorunları en iyi onlar biliyor. Tabi ki çözüm için ne yapılacağını da en iyi onlar bilir.

    Birde biz niye bu tip projelere “Engelliler meçlisi, engelliler konfederasyonu vesaire…”  gibi isimler koyuyoruz bu projelerle insanları birleştireceğimize proje isimleri ile baştan ayırmış olmuyor muyuz? Biz engelli değiliz, biz Engelleniyoruz! Dünya bize göre düzenlenseydi, insanlar biraz bilinçli ve duyarlı olup engelleri önümüzden kaldırsaydı. Engelli dediğiniz insanlar olurmuydu. O yüzden bu tip oluşumlara ve projelere isim verirken “ ayrımcılık yaratacak isimlerden kaçınılmalı “

    Evet, biliyorum hiçbir şeyden memnun değilim gibi gözüküyor. Ama inanın bu tür projelerde ayrıntılar önemli. Başta bizler “engelli kelimesini kabul etmeyeceğiz ki, ayrımcılık olmasın. Bizler kabul etmeyeceğiz ki, bu ülkede bizlere insan denilsin.“ Zaten başımıza ne geliyorsa İnsana İnsan demeyi bilmediğimiz için geliyor

    Bakın arkadaşlar burada yanlış anlaşılmak istemem yapmayı düşündüğünüz şeyler güzel ve benim yıllardır anlatmaya çalıştığım şeyler. Bu tür oluşumların, proje halindeyken çok iyi analiz edilip incelenmesi gerekiyor ki yapılan mücadele boşa gitmesin. İnsanlar yaptığınız işe inanıp size mümkün olduğu kadar destek versin engeller ortadan kalksın.

    Ben buradan Engellenen arkadaşlarımıza ve ailelerine seslenmek istiyorum.  Başta dediğim gibi sorumluluk ve yetki verilmez. Alınır!  Ne olur sizde bu konularda sorumluluk almaktan ve derdinizi anlatmaktan çekinmeyin. Hayatta dertlerin paylaştıkça azalacağını, Engellerin paylaştıkça ortadan kalkacağını unutmayın…

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…

    Anahtar Kelimeler: Onur, Ustaoglu, Konuşan Yazı, Sesli Yazı, Görme Engelliler

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