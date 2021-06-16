Haber: Erdal Tanrıverdi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara'da bir otelde partisinin 1. Genişletilmiş İl Başkanları ile bir araya geldi. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Bolu İl Başkanı Mithat Eser, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.TDP Bolu İl Başkanı Mithat Eser Türkiye Değişim Partisi olarak, Türk milletini birlikte yaşamaya ve bu ülkeyi dimdik ayakta tutarak yeniden güçlü kılmaya kararlı olduklarını ifade etti.

"BİZLER, BURALARA NE BÜYÜK MÜCADELELER VEREREK GELDİK"

İl Başkanı Eser, "Bizler, buralara ne büyük mücadeleler vererek geldik, nelerden vazgeçtik. Tehlike görünce kaçmadan, yan gelip yatmadan, kimseye kötü söz etmeden, tehditlere de boyun eğmeden, bileğimizin hakkıyla geldik. Çok yakında yüzbinlerce yurttaşımızı değişim kapısında bekliyoruz, o kapıdan birlikte girecek ve güçlü Türkiye'yi hep beraber yeniden inşa edeceğiz çünkü biz TDP'yiz" dedi.

“SİYASET, BİR ZENGİNLEŞME ARACI DEĞİLDİR”

Siyasetin bir zenginleşme aracı olmadığına değinen Eser, "Zenginlik, siyasetçinin millete olan bağlılığı, samimiyeti ve dürüstlüğü olmalıdır. Bizim için esas olan, ülke birliği ve bütünlüğüdür, gerisi teferruattır. Devletimizin çıkarları, her şeyin üzerindendir. Bizim partimiz gençlerin rol modelidir çünkü biz gençlerin beklediği yenilikçi, reformlara açık, bilimi ve teknolojiyi takip eden, kültür ve sanatsız hareket etmeyen, engin görüşlü, herkesi kucaklayan, değişime açık bir partiyiz" şeklinde konuştu.

“BİZ MUHALEFET DEĞİL, ALTERNATİFİZ”

Eser, konuşmasının sonunda şunları kaydetti, "Biz muhalefet değil, alternatifiz. Biz, reaksiyon hareketi değiliz, biz, çözüm ve aksiyon hareketiyiz. Bizim, polemikle, lafla, atışmayla işimiz yok. Bizim işimiz çare bulmak. Bizim; sen ben kavgasında, sağ sol kavgasında işimiz yok. Bizim işimiz; 83 milyona, mutlu bir Türkiye yaratmak. Biz; bugünkü siyasetin figüranı değiliz, biz; ezilen halkın, sesiyiz, biz; yoksul vatandaşın, kalesiyiz. Biz; bu düzenin partisi değiliz. Biz, halkın bizatihi kendisiyiz. Biz; Türkiye Değişim Partisiyiz" diye konuştu.