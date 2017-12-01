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01 Aralık 2017 Cuma
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    • BİZ NİYE ENGELLİYİZ?

    Onur Ustaoğlu'nun kaleminden konuşan yazı...

    01 Aralık 2017 Cuma 11:00
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    BİZ NİYE ENGELLİYİZ?


    Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

    "Videoyu İzlemekte Sorun Yaşıyorsanız Buraya Tıklayın..."

    Düşünüyorum da senelerdir bu satırlarda ne çok şey anlatmışım, ne çok şey paylaşmışım. Bu paylaşımlar sayesinde çoğu kişinin her gün yanından geçtiği ve farkına bile varmadığı engelleri anlatarak görmelerini sağlamışım. Gerçi bu yazıları okuyan ve dinleyen arkadaşlar genellikle “Onur senin yazdıklarını okudukça sokaklarda dolaşırken her şeye farklı bakmaya ve kendimize kızmaya başladık sen bize ne yaptın” diye şikâyet ederler.

    Aslında benim yapmaya çalıştığım şey burada sizlerin kafasına soru işaretleri takmaktır. Çünkü insanın kafasında soru işaretleri olmadan bazı şeylerin farkında olmaz ve sorgulamayan insan bir şey öğrenemez. Bunun için hiçbir konuyu sorgulamaktan çekinmemeliyiz. Bir şeyi sorgularsak aldığımız cevaplarla olaylara farklı açılardan bakabiliriz. Ama ne yazık ki günümüzde hiçbir konuyu yeterince sorguladığımızı düşünmüyorum.

    Bu konuda örnek vermek gerekirse hemen aklıma özel günler geliyor. Örneğin hepinizin bildiği gibi 14 Şubat sevgililer günü diye bir gün var. Herkes birbirine hediye alıyor. Hatta olayı abartıp sevgilim yok diye o gün sokağa çıkmayanlar mı ararsın. Sadece bir günlük sevgili olup ayrılanlar mı? O gün biri çıkıpta bu hediyeler niye o gün alınıyor, sevgilimize ya da eşimize sevgimizi yılın sadece bir günümü göstermeliyiz diye sormuyor. Sevgiden çok ticari bir gün olduğunu anlamıyorlar.

    Evet, biliyorum böyle anlatınca yüzlerde hafif bir tebessüm oldu ama gerçekten bazı günleri ve insanları anlamıyorum. Anlamadığım günlerden biride “3 Aralık dünya engelliler günü” ne kadar garipsin niye anlamıyorsun ne güzel farkındalık yaratan bir gün demeyin. Çünkü bence 3 Aralık dünya engelliler gününün sadece ismi havalı maalesef içi boş.

    Size bir soru 3 Aralıkta en çok kimler konuşuyor? Ülkeyi ve şehirleri yönetenler, peki ne diyorlar? Biz engelliler için şunu yaptık, bunu yaptık. Onlarla çok iyi anlaşıyoruz hep birlikte engelleri kaldırıyoruz diyorlar. İyide 3 Aralıkta esas konuşması gereken sizce kim? Engellenen arkadaşlar ve onlarla beraber yaşayan adeta onlarla birlikte engellenen aileler değil mi? Durum böyleyken 3 Aralıkta konuşması gerekenler değil dinleyip, anlaması gerekenler konuşuyor ve hiç kimsede siz benim yüzümden engelleniyorsunuz demiyor!

    Şimdi bana kızacaklar olabilir ama bir düşünün lütfen. Biz niye engelliyiz? Ülkeyi ve şehirleri yönetenlerin yapmayı unuttukları ya da sadece gösteriş için yapmış oldukları şeylerden dolayı her yerde önümüze engeller çıktığı için, yasalarda bile bize insan değil engelli denildiği için değil mi? Eğer ortada engellenen varsa mutlaka bir engel vardır. O engeli kardırması gerekenler engeli kaldıracakları yerde bana Onur sen engellisin derse engeller nasıl kalkar?

    Bakın arkadaşlar hep diyorum. Ülkeyi ve şehirleri yönetenler bizimle iyi anlaşmak zorunda değiliz. Bizi sevmesinler istemiyoruz. Sadece işlerini yapsınlar önümüzden engelleri kaldırsınlar. 3 Aralıkta eline mikrofon alıp konuşmak yerine bizi dinlesinler, bizleri anlamak için yönettikleri şehirleri bizler gibi tekerlekli sandalye ile bir dolaşsınlar.  Eksikleri görüp engelleri kaldırmaya çaba göstersinler ve 3 Aralık engelliler günü değil “engelleri kaldırma günü olsun” ve artık bizlere her mecrada insan densin.

    Biliyorum yazdıklarım oldukça sert ancak 3 Aralık yaklaşırken bunları yazmak geldi içimden ve 3 Aralık günü gazetemiz için hazırladığımız keyifli bir o kadarda çok konuşulacak küçük bir sürprizimiz var. Eğer 3 Aralık Pazar günü engelleri konuşacaksanız. Bolu Olay gündem gazetesine bir bakın, doğru soru ve cevapları gazetemizde okuyup  bakış açınızı değiştirebilirsiniz….

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi 



    Anahtar Kelimeler: Onur, Ustaoglu, Konuşan Yazı, Sesli Yazı, Görme Engelliler

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