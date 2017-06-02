Haber: Aysun Beykoz

Ramazan ayı boyunca her akşam ortopedik engelli vatandaşları engelli aracıyla alarak Aşevine getiren Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü yine işitme engelli vatandaşlarla bir araya gelerek onları da iftarda yalnız bırakmadı. Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen iftarda duygu dolu anlar yaşandı.

Evde tek başına yaşayan engelli vatandaşları yalnız bırakmamaya özen gösteren Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Ramazan ayının ruhuna uygun birliktelikle engelli vatandaşlarımızı bırakmıyor. İşaret dili uzmanı Nurşen Yıldırım da iftarda bulunarak tercümanlık yaptı.