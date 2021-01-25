“Biz seni unutmadık Uğur Mumcu”

Haber: N. Halid Altundal

24 Ocak 1993 tarihinde katledilen araştırmacı yazar ve gazeteci Uğur Mumcu’ya, aramızdan ayrılışının 28. yıldönümünde isminin verildiği ve Bolu Belediyesi tarafından yenilenerek modern bir görünüme kavuşan Uğur Mumcu Parkı’nda bir anma töreni düzenlendi. Hafta 24 Ocak’ın hafta sonuna denk gelmesi ve sokağa çıkma yasağı sebebiyle bir gün gecikmeli gerçekleştirilen törene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK il temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AYDIN: “SİZİ UNUTMUYORUZ, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende ilk olarak Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Bolu Şube Başkanı Raşit Aydın konuştu. ADD Başkanı Aydın konuşmasında, “Uğur Mumcu’nun öldürüldüğü 24 Ocak günü devam eden haftaya Adalet ve Demokrasi Haftası deniliyor. Demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü savunup bu uğurda canını yitirmiş bütün aydınlarımızı sonsuz bir şükran, özlem, saygıyla anıyoruz. Bombalı saldırılarda evlerinin önünde, otobüs duraklarında, arabalarının içinde kurşunlanarak öldürülen ve katilleri yakalanıp hak ettikleri cezayı almayan yurtsever insanların ortak özellikleri doğruları söylemekten, yazmaktan korkmayan; cumhuriyete, Atatürk’e ve devrimlerine gönülden bağlı cesur insanlar olmalarıdır. Onları katleden tetikçilerin ve aralarındaki uluslararası katillerin bulunması, yargılanması talebimizi tekrarlıyoruz. Ve diyoruz ki; sizi unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. Özgür, çağdaş ve laik Türkiye’nin savunucusu, usta gazeteci Uğur Mumcu ve diğer kayıplarımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz” dedi.

ERHENDEKÇİ: “SAKINCALI PİYADEYİ SUSTURMAK MÜMKÜN OLMADI”

Aydın’ın ardından kürsüye çıkan Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekçi ise, “24 Ocak 1993 sabahı sessizliğini bozan o müthiş gürültüyle, o günlerde cesaretle birçok şey söyleyen, bugün de halen geçerliliğini yitirmeyen şeyler söyleyen bir ses susturulmak istendi. Bir demokrasi aşığı, cumhuriyet aşığı, devrimci, insan hakları savunucusu gazeteci yazar, her şeyden önemlisi bir insan susturulmak istendi. Görüyorum ki sakıncalı piyadeyi susturmak mümkün olmadı. Ben onu hayatımın 10. yılında babamın okuduğu gazetede tanıdım. Tanışıklığımız uzun yıllara dayansa da onu kelimelerle anlatamadım. Duygularımızı anlatmaya sözlerim yetmedi. Hep kendi sözleriyle anlattım. Bugün dahi dönüp dönüp, tekrar tekrar okuduğumda her seferinde yeni şeyler öğreniyorum. Uğur Mumcu gibi cesur kalemlere daha çok ihtiyaç duyulduğu bu günlerde onun yoksunluğu dolduruyor içimizi. Fikirleri asla öldürülemedi, yok edilemedi. Işıklar içinde kal, Uğur’lar olsun, hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun” diye konuştu.

ÖZCAN: “HALA O ÜZÜNTÜYÜ İÇİMİZDE YAŞIYORUZ”

Erhendekçi’nin ardından kürsüye gelen Tuana Yılmaz ve Arda Eren Kayrancı isimli öğrenciler Uğur Mumcu için yazılmış şiiri okudular. Daha sonra konuşmalarını yapmak üzere kürsüye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çıktı. Başkan Tanju Özcan konuşmasında “Rahmetli Uğur Mumcu’nun katledilişinin 28’inci yılında burada toplandık. Hala o üzüntüyü içimizde yaşıyoruz. Rahmetlinin Ankara’daki cenazesinde çok soğuk ve yağmurlu bir hava vardı. Ama orada katılan yüz binler Uğur Mumcu’nun aslında hiç unutulmayacağını daha o günlerden müjdelemişti. 1995 yılıydı. Hiç unutmam. O zamanlar Uğur Mumcu’yu anmanın bile yasaklandığı dönemlerdi. Ona rağmen yüzlerce kişi ile Uğur Mumcu’yu andığımız ve bu uğurda yargılanan arkadaşlarımız olduğunu da ben asla unutmam” dedi.

“KASTEN BAKIMSIZ BIRAKILMIŞ”

Parkın 1985 yılında oluşturulmaya başlandığını belirten Başkan Özcan konuşmasında ayrıca, 1995 yılında parkın adının Uğur Mumcu Parkı olması için belediye meclisinden karar çıktığını söyledi. Özcan, “Daha sonra gelen 15 yıllık dönemde parkın adı Uğur Mumcu diye yıkılıp dökülmediği yeri kalmamış. Parkın ismini değiştirmeye çalışmışlar. Allah’tan bir oy ile bunu başaramamışlar. Bolu’nun en merkez noktalarından birinde bulunmasına rağmen sırf adı Uğur Mumcu diye buradaki elektrik tesisatı dahi çalışmıyordu. Bolu’nun kasten bırakılmış en bakımsız parkıydı. ‘Bundan sonra Uğur Mumcu’yu bu şekilde anlamayacağız. Şanına yakışır şekilde anacağız’ demiştim. Bu sözümü tuttum. Tamamlandığında görecekseniz burası gençlerin cazibe merkezi haline gelecek” ifadelerini kullandı.

“BİZ SENİ UNUTMADIK UĞUR MUMCU”

Eski su işleri binasında tadilat yapıp TÜGVA’ya verdiklerini hatırlatan Özcan, göreve geldiklerinde TÜGVA’nın tüm kapılara kendi tabelasını taktığını belirterek, “O binayı TÜGVA’dan alıp Uğur Mumcu Gençlik Merkezi haline getireceğiz’ diye de söz vermiştim. Bu sözün gereği olarak o gençlik merkezinin açılışını da yaptık. Sizlere geçen yıl verdiğim sözlerin tutmanın mutluluğunu yaşıyorum.

‘Bir gün mezarımda güller açacak ey halkım unutma beni’ demişti. Biz seni unutmadık Uğur Mumcu. Mezarında güller açacak. Seni de Türk Milleti olarak unutmayacağız. Her yıl artan katılım ile seni ve diğer cumhuriyet aydınlarımızı anmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun. Mekânın cennet olsun” diye konuştu.

Başkan Özcan’ın konuşmasının ardından yeni yapılan Uğur Mumcu anıtına katılımcılar tarafından karanfiller bırakıldı. Daha sonra Uğur Mumcu Gençlik Merkezinin açılışına geçildi. Edilen duanın ardından kesilen kurdele sonrası gençlik merkezinin açılışı da gerçekleştirildi. Başkan Özcan ve törene katılanlar Uğur Mumcu Gençlik Merkezini gezerek bilgiler aldılar.