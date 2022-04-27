Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Ziraat Odası Başkanlığı Satış Mağazasında, satış yoğunluğu her geçen gün artıyor. Ziraat Odası Başkanlığı tarafından satışı devam edilen sebze fideleri fiyatları geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Satış Mağazasına giden çiftçiler Çorbacı sarışın biber, Üçburun köy biberi, Kapya Kırmızı Biber, Çarliston biber, Tatlı sivri biber, Dolmalık biber, Bafra yeşilbiber, Kıl tatlı sivri biber, Patlıcan, TYBİF iri domates, Alsancak domates, Aşılı çift gövde domates, BT 236 oturak domates, Yeniçeri domates, Köy tipi domates, Pembe Domates, Silorhıyar, Uzun hıyar, Karpuz, kavun, Aşılı karpuz ve Aşılı kavuna kolaylıkla ulaşıyor. Satış Mağazasının önünde çiftçilerle birebir iletişimde olan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, fideler hakkında çiftçilerin herhangi bir şikayeti olmadığını dile getirdi.

“SENEDE 300 BİN FİDE SATIYORUZ”

Başkan Fidan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Ziraat Odası olarak biz yedi senede çiftçilerimize sera ve tarla fidesi destekleri ile yardımcı oluyoruz. Bizim fidelerimiz dayanıklı. Çiftçilerimizden bir şikayet yok. Sera için 150 bin fidan satıyoruz senede. Tarla için de 150 bin fide satıyoruz. Yani tarla ve sera toplamda 300 bin fide satıyoruz”

“ÇİFTÇİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

“Ziraat Odası'na herkes güvensin. Biz ürünümüz kalitelidir. Ve aldığımız yerde güvenilir bir firma olduğu için o yüzden çiftçilerimiz güvensin ziraat odasına. Çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Herkesin şimdiden kandili mübarek olsun. Hayırlı günler diliyorum.”