BİZ VARIZ, BİZ OLMALIYIZ, BİR OLMALIYIZ!!

Haber: Erdal Tanrıverdi

İşte taraftarların ortak açıklaması:

“BOLUSPOR camiası olarak içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan kurtulmanın tek çaresi bir olmak, birlik olmaktır. Daha önce de deklare ettiğimiz gibi başka BOLUSPOR yok o yüzden sen, ben yok. Biz varız, biz olmayız, bir olmalıyız. Hiç vakit kaybetmeden kişisel hesapları bir kenara bırakarak cumartesi günü stadı doldurarak BOLUSPORUMUZA sahip çıkmalıyız.

Unutmayın BOLU'dur BOLUSPOR.

İşte bunun için açık çağrımızdır..

Bolu Valisi Sayın: Ahmet ÜMİT'e

Bolu Millet Vekili Sayın: Av. Arzu AYDIN'a

Bolu Millet Vekili Sayın: Av. Fehmi KÜPÇÜ'ye

Bolu Belediye Başkanı Sayın: Av. Tanju ÖZCAN'a

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın: Av. Fatih METİN'e

AKP Bolu İl Başkanı Sayın: Nurettin DOĞANAY'a

CHP Bolu İl Başkanı Sayın: Hüseyin Kazım KARSU'ya

MHP Bolu İl Başkanı Sayın: Cihan BAŞARAN'a

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Sayın: Ahmet ÖRNEKBAŞ'a

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın: Şerafettin ÇİLKARA'ya

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın: Türker ATEŞ'e

Esnaf ve Sanat Odası Başkanı Sayın: Tahir GAYRET'e

Esnaf ve Sanat Kefalet Odası Başkanı Sayın: Ahmet YOLTAŞ'a

Ve tek tek isimlerini yazamadığımız diğer bütün İl Mülki Amirlerini, Siyasi Partilerin İl ve İlçe Başkanlarını ve temsilcilerini, STK başkanlarını ve temsilcilerini, İl ve Belediye genel meclis üyelerini, Oda Başkanlarını, geçmiş dönem görev yapmış bütün Belediye Başkanlarımızı, BOLUSPOR kulübüne hizmet etmiş bütün eski kulüp Başkanlarımızı, 01 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 16:30’da oynayacağımız bu kritik maçta stadyumda protokol tribününde BOLUSPORUMUZUN yanında görmek istiyoruz.

Sadece seçim ve kongre zamanları değil; en kötü günde BOLUSPORUMUZUN yanında görmek istiyoruz. samimiyetinize güvenmek, BOLUSPOR sevginize inanmak, yönettiğiniz ve yaşadığınız şehrinize nasıl sahip çıktığınızı görmek istiyoruz. Başta da dediğimiz gibi herkes kişisel hesaplarını bir kenara bıraksın en azından Mayıs ayına kadar ertelesin ve BOLUSPOR ismine sahip çıksın bir olsun, birlik olsun.

Eğer BOLUSPOR düşerse BOLU düşer. BOLU düşerse SİZLER de düşersiniz!!

Ve Değerli Bolu Halkı ve Büyük BOLUSPORUN Büyük Taraftarı..

Burada en büyük görev bizlere düşüyor. Bizler de kendimize yakışanı yapalım ve bu zor zaman da BOLUSPORUMUZA ve Şehrimize sahip çıkalım. Cumartesi günü omuz omuza hep birlikte maçın son düdüğüne kadar takımımızı destekleyelim ve BOLUSPORUMUZU hak ettiği yerlere hep birlikte taşıyalım. Bunu daha önce başardık yine başarabiliriz.

Ayrıca; Ülkece zor günler geçirdiğimiz bu dönemde BOLUSPOR kulübümüz aldığı güzel bir karar ile bu hafta sonu oynayacağımız Erzurumspor maçının hasılatını deprem bölgesine gönderecektir. Bundan dolayı da bütün BOLUSPOR halkını ve taraftarlarımızı cumartesi günü saat 16:30’da Bolu Atatürk stadına bekliyoruz. Ne çok bilet o kadar çok yardım. Bizler Bolu halkı olarak kendimize yakışanı yapalım Cumartesi günü tribünleri doldurup hep depremzede vatandaşlarımıza hem de BOLUSPORUMUZA destek çıkalım.

UNUTMAYIN BAŞKA BOLUSPOR YOK O YÜZDEN BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Saygılarımızla

YARENLER & CADDE 14”

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 11:25