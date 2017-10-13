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13 Ekim 2017 Cuma
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    İnterrail ve Camprail tarafından Mengen Şirinyazı Göledinde düzenlenen hafta sonu doğa kampının ardından ortaya çıkan görüntüleri iki gün önce yayınlamış ve haberimize, “Böyle doğa sevgisi olmaz olsun” başlığını atmıştık.

    13 Ekim 2017 Cuma 10:15
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    Biz yazdık gündem oldu

    Haber; Kasım Şahin

    Haberimizin ardından ulusal ve yerel basının ilgisi olayın üzerine odaklandı. Onlarca yerel haber sitesi, haber ajansları ve bir o kadar ulusal haber portalı konuyu ülke gündemine taşıdı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler sonrasında İnterrail ve Camprail’den açıklama beklenirken savunmayı Şirinyazı Göledi Kamp ve Piknik Alanı işletmecisi Turgay Kahraman yaptı. Turgay Kahraman, 2-3 bin katılım beklenen kampa yaklaşık 8 bin kişinin gelmesiyle çöp sorununun ortaya çıktığını savundu. Orman Genel Müdürlüğünden 25 yıllığına kiraladığı kamp alanının işleten Kahraman, 8 bin kişinin katılmasıyla çöp sorununun ortaya çıktığını savundu. Kahraman, alana koydukları 16 çöp bidonu ve 2 römorkun yeterli gelmediğini anlatarak, "2 gün süren kamp ardından gölet etrafında bırakılan çöp yığınları kirliliğe yol açtı. Yağmur ve rüzgarın etkisiyle çevreye dağılan çöplerin oluşturduğu kirlilik tepki çekti. Kampa katılım yoğun olunca belediyeden 15 konteynır istedik. Ancak belediye veremedi. Bizim aldığımız önlemler de yeterli olmadı. Kamp yapan grubun da yapacak bir şeyi yok. Koyduğumuz tüm bidonlar ve römorklar doldu. Onlar da çöp poşetlerinin içinde alanda çöpleri bırakmak zorunda kaldı. Alanın temizliğinden işletmeci olarak biz sorumluyuz.  Pazartesi yağmur yağdığı için temizlik yapamadık. Salı başladık. Dün ve bugün devam ediyoruz. Bugün temizlik tamamen bitmiş olacak. Burada sadece biz para kazanmadık. 8-9 bin kişi geldi 2 gün kaldılar tüm Mengen esnafı kazandı" diye konuştu.

    Mengen Orman İşletme Müdürü Hüseyin Şahiner ise "Kamp yapan grubun kalabalık olması nedeniyle Pazar günü sonunda çöpler yığılmaya başladı. Daha önceden de burada kamp yapılıyor. Çöp olacak ama sonuçta temizleniyor. Ama burada katılımın yoğun olması ve temizliğin gecikmesi sorun oluşturdu. Biz işletmeciye gerekli uyarıları yapıp, son duruma bakarak gerekirse cezai işlem de yapacağız" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: İnterrail, Camprail, Mengen, Şirinyazı, Göledinde

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