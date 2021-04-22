“Biz yolsuzluk yapmayı bilmeyiz”

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından yürütülen ön soruşturmaya yönelik kendisini sessiz kalmakla suçlayan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’a cevap verip, konuya açıklık getirdi.

Başkan Özcan, yürütülen ön soruşturmanın devam ettiği için hukuki olarak şuan açıklama yapılamayacağını belirtirken, Aydın’a da seslenerek , “Günaydın Sayın Milletvekilim, mesajını aldım. Sosyal medya üzerinden ‘Belediyede müfettişler var, yandaş basında haberler çıktı, benim her açıklamama sabahın erken saatlerinde cevap veren Tanju Özcan bu konuda niye sessiz’ diye sormuşsun. Bak yine sabahın ilk saatleri. Ben belediyedeki mesaime erkenden başladım. Bolu’nun bütün sorunlarıyla ilgileniyorum” şeklinde konuştu.

“Yürütülen ön soruşturmayla ilgili kimsenin açıklama yapmaması lazım”

Milletvekili Arzu Aydın’ı ciddiyetsizlikle suçlayan Özcan, “Seni ciddiyete davet ediyorum. Hukukçusun, yürütülen bir ön soruşturmayla ilgili kimsenin açıklama yapmaması lazım. Ama sen bunun bile farkında değilsin. Seninle meslektaş olmaktan bir kez daha utandım.” diye konuştu.

“Eski dönemi kapsayan konular”

Bahse konu soruşturmanın imzasız dilekçe ile başlatıldığını, incelenen konuların önemli bir kısmının kendisiyle ilgili olmadığını belirten Özcan, “Müfettişin elindeki imzasız şikâyet dosyasında bazı dedikodular var. Konuların önemli bir kısmının benimle alakası bile yok. Eski dönemi kapsayan konular, eski dönemde yapılmış ihaleler. Müfettiş bana ‘yolsuzluk yapmışsın’ demiyor, ‘ihaleye fesat karıştırmışsın’ demiyor. ‘Müteahhitler arasında ayrım yapmışsın’ demiyor. ‘Birilerine rant sağlamışsın’ demiyor. Dediği şu; bazı dedikodular var onla ilgili ön soruşturma. Zaten müfettişin raporu gelince bunları açıklayacağım ve siz üzüleceksiniz. Yandaş basında ne haberler yapıldı hakkımda. Ne çıktı bunlardan? Hiç! Allah doğru olanın, halkı için iyi niyetle çalışanın yanında. Peki, şu soruyu niye sormadın? Kendi meclis üyeliğini de kapsayan, Sayın Alaadin Yılmaz dönemini kapsayan bir soruşturma yapıldı. Aylarca geldi gitti İçişleri Bakanlığı müfettişi. Peki, bir bilgi alabildin mi? İstedin mi böyle bir bilgi?” ifadelerini kullandı.

“Bizim abdestimizden şüphemiz yok”

Bugüne kadar hiçbir şeyi gizlemediğini kaydeden Özcan, “Sonuçlar geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağım. Bugüne kadar hiçbir şeyi gizlemedim. Denetim Komisyonu Başkanı bile muhalefetten. Dolayısıyla bizim abdestimizden şüphemiz yok. Sonuçlar açıklanınca çok kişinin yüzü kızaracak. Yandaş basının yüzü kızarmaz… Ben sizin yüzünüzün kızarmasını istemiyorum. İddialarla kamuoyunun kafasını karıştırmaya çalışmayın” dedi.

“Açıklamalar müfettişi engelleme çabaları”

“Soruşturma kapsamında yolsuzluk iddiası yok, ihaleye fesat karıştırma, yandaşları kayırma iddiası yok.” diyen Özcan, Milletvekili Arzu Aydın’ın soruşturmayı yürüten müfettişleri engellemeye çalıştığını söyleyerek; “Sizin bu açıklamanız sadece yürüyen bir ön soruşturmayla ilgili müfettişi engelleme çabaları… Beyhude çabalar! Bakın ben bugüne kadar çok soruşturma geçirdim. TBMM’de milletvekili iken 4 tane fezlekem vardı benim. O fezlekelerdeki dokunulmazlığımı kendi evet oyumla kaldırttım, yargılandım hepsinden de beraat ettim. 8 yıl milletvekilliği yapıp 2 yıl belediye başkanlığı yapmış birinin herhangi bir konuda sabıkasının olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçla suçlanmaması seni üzüyor biliyorum” diye konuştu.

“Bolu halkı seni sosyal medyadan mesaj ver diye mi Ankara’ya gönderdi?”

Milletvekili Arzu Aydın’ın, yerel seçim mağlubiyetini üzerinden hala atamadığını belirten Özcan, “Sayın milletvekilimizin derdi şu: Sayın milletvekilimiz, eski belediye başkanının, eski il başkanının desteğiyle bir şekilde milletvekili oldu. Atattırıldı. Ve onun zamanında belediye kaybedildi. Aradan 2 yıl geçti, atı alan Üsküdar’ı geçti ama Sayın Milletvekili bu seçim mağlubiyetinin ezikliği altında konuşmaya devam ediyor.” İfadelerini kullandı.

“Sen youtuber olmak istiyorsan, ben yardımcı olurum!”

Aydın’ın ‘bundan sonra mesajlarımı sosyal medya üzerinden vereceğim’ sözleriyle ilgili yorum yapan Özcan, “Sayın milletvekilimiz üç yılın sonunda karar vermiş, bundan sonra sosyal medyadan mesajlarını verecekmiş. Halk seni sosyal medyadan mesaj versin, youtuber olsun diye Ankara’ya göndermedi! Meclis kürsüsüne çıksın Bolu’nun hakkını hukukunu savunsun, gerektiğinde benim yaptığım gibi kürsüye yumruğunu vursun diye gönderdi. Ha sen youtuber olmak istiyorsan, ben sana yardımcı olurum. Ama sürecin sonunda, sorduğun soruların cevabını aldığında yüzün kızarır diye korkuyorum” dedi.

“Ne yatırımlar yapılıyor bunları bile takip etmiyorsun”

AK Parti Milletvekili Aydın’ın Bolu’nun sorunlarıyla ilgilenmediğini de söyleyen Özcan, “Bak Yatırım ve Koordinasyon Kurulu Toplantıları yapılıyor 3 ayda bir. Hangi kuruluşlar Bolu’ya ne yatırımlar yapıyor bunları bile takip etmiyorsun. İlçeler arası yollar karınca hızıyla gidiyor. Sen biliyor musun? Mengen’de, Seben’de, Kıbrıscık’ta, Mudurnu’da doğalgaz yok. Sen bu sorunları çözmek için Ankara’dasın. Sen benim Hisar Tepsi Projemi engellemek için milletvekili seçilmedin. Bak bugün Bolu’da belediyeye 18 bin kişi iş başvurusu yaptı. Ben özel sektörle görüşüyorum, iş bulmaya çalışıyorum. Kooperatif kurdum ve hiçbir vaadim olmamasına rağmen, önümüzdeki 3 yıl içinde en az 300 kadını orada istihdam edemezsem bir daha aday olmayacağım şeklinde iddialı bir çıkış yaptım. O yüzden çık! Bolu ile ilgili faydalı bir kanun teklifi ver, Bolu’nun hakkını hukukunu savunan bir konuşma yap. Bir gün çık Hızlı Tren’in Bolu’dan geçmesini sağlamaya çalış. Bak ben sana 500 günlük çalışma kitapçığımı göndereceğim, Düzce’de göndermiştir. Mukayese et eski Bakan Sayın Faruk Özlü neler yapmış, senin her türlü engellemelerine rağmen Tanju Özcan kardeşin neler yapmış.” diye konuştu.

“Biz yolsuzluk yapmayı, ihaleye fesat karıştırmayı bilmeyiz”

Alnı ak olduğunu söyleyen Özcan, soruşturma sonuçlarının Arzu Aydın’ı üzeceğini tekrarlayarak, “Dolayısıyla sütten çıkmış ak kaşık gibiyim Arzu Hanım. Biz yolsuzluk yapmayı bilmeyiz. Biz ihaleye fesat karıştırmayı bilmeyiz. Biz yandaş ayrımı yapmayı bilmeyiz. Biz partizanlık yapmayız. Ben bu yola yemin ederek çıktım sonuçları da kamuoyuna açıklayınca üzüleceksin. Merak ettiğim bir şey de vardı. Müfettişe sordum, bu şikâyeti kim yapmış? İsimsiz… Ama sanki parmak kaldırıyormuşsun gibi hissettim. Bilgilerinize arz ediyor, saygılar sunuyorum. Bolu’nun menfaatlerini koruyup kollamaya başlamanızı bekliyorum.” ifadelerini kullandı.