Bizde aşı yok, Bolu’ya gidin!..



Haber: Aysun Beykoz

Zonguldak’ta vatandaşlar Corona Virüs aşısının ikincisini olmak için e-Devlet’e girerek randevu almak istediklerini ancak ekrana ‘Zonguldak’ta aşı yok’ yazısının geldiğini ifade etmişlerdi. Vatandaşlara aşı olmak için konumuna göre en yakın Bartın, Bolu ve Düzce seçeneğinin sunulduğu iddia edildi. Konuya ilişkin Zonguldakİl Sağlık Müdürü yetkilileri, Zonguldak'ta stokta 15 bin 836 aşı olduğunu açıkladı. Yarına ise Zonguldak'ta ki hastanelerde 1886 kişinin randevu aldığı açıklandı. Sistemdeki anlık teknik arızadan dolayı başka illere yönlendirme olduğu belirtildi.