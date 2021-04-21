Bizde aşı yok, Bolu’ya gidin!..

İlimizin konuşu olan Zonguldak’ta vatandaşlar Corona Virüs aşısıolmak için e-Devlet’e girerek randevu almak istediklerinde “Zonguldak’ta aşı yok. Aşı olmak için Bolu ilinden randevu alabilirsiniz.” İbaresi çıktığı belirtildi.

Bizde aşı yok, Bolu’ya gidin!..


Haber: Aysun Beykoz

Zonguldak’ta vatandaşlar Corona Virüs aşısının ikincisini olmak için e-Devlet’e girerek randevu almak istediklerini ancak ekrana ‘Zonguldak’ta aşı yok’ yazısının geldiğini ifade etmişlerdi. Vatandaşlara aşı olmak için konumuna göre en yakın Bartın, Bolu ve Düzce seçeneğinin sunulduğu iddia edildi. Konuya ilişkin Zonguldakİl Sağlık Müdürü yetkilileri, Zonguldak'ta stokta 15 bin 836 aşı olduğunu açıkladı. Yarına ise Zonguldak'ta ki hastanelerde 1886 kişinin randevu aldığı açıklandı. Sistemdeki anlık teknik arızadan dolayı başka illere yönlendirme olduğu belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Derslere Giren Öğretmenler Sıra Bekliyor!
Derslere Giren Öğretmenler Sıra Bekliyor!
  1. Bolu

banner128

banner124