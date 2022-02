BİZDE NEDEN OLMUYOR ?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Gazeteciliğe ve yazarlığa başlamamın nedenlerinden biride engellenen insanlar yurt dışında ne yapıyor? Bizim ülkemizde ne yapıyor? Sorusunu sormak ve güzel olan her şeyi yetkililere anlatmak bizim ülkemizde bunları nasıl yaparız diye düşünmek ve düşündürmekti. Geri kalan yaklaşık 11 yılda bunu ne kadar başara bildim takdir sizin.

Bu yazıda da bir şeyleri hatırlatmak ve yurt dışında yapılan güzel bir şeyi paylaşmak istiyorum.

Bir kaç yıl önce TRT Çocuk kanalında yayınlanan ‘kardeşim Ozi“ isimli bir çizgi film vardı. Filmde Down sendromlu bir çocuğun hayatı ve başından gecen şeyler işleniyordu. Bu yönden bence Türkiye’de yapılmış en güzel ve önemli işlerden biriydi. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Neyse çocuklara farklılıkları öğreten bu çizgi dizi yayınlanırken Radyo Televizyon Üst Kuruluna bazı anneler 'Kardeşim Ozi' dizisinin ana karakteri Ozi'nin, “fiziksel görünümü ve konuşmasının, çocuklarının gelişimini olumsuz etkilediğini” iddia etmiş sosyal medya üzerinden yayının durdurulması yönünde şikâyetçi olmuştu.” Bakın altını yeniden çizmek istiyorum. “Bu şikâyetler farklılıkların işlendiği bir çizgi diziye geldi. “

Ülkemizde durum böyleyken yani bazı insanların görsel olarak bile farklılıklara tahammülü yokken yurt dışına baktığımızda tam tersini görüyoruz. İzin verirseniz geçtiğimiz günlerde okuduğum bir haberi kısaca paylaşmak istiyorum.

“Geçen yıl podyuma çıkarak dikkatleri üzerine çeken model Sofia Jirau, Victoria’s Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu. ABD’de düzenlenen New York Moda Haftası’nda Şubat 2020’de podyuma çıktığında moda endüstrisinin dikkatini çeken model Sofia Jirau, Victoria’s Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu. Jirau’nun, çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirildikten sonra farklı ten tonlarında iç çamaşırları üreten ve güvenilirliğini geri kazanmak için oluşturduğu “Love Cloud” adlı iç çamaşırı koleksiyonunun tanıtım kampanyasına katıldığı belirtildi.”

Burada sorulması gereken soru “ Victoria’s Secret dünyaca ünlü bir marka bunu yapıyor ve yaptığı şeyle tüm dünyaya örnek oluyor. “ peki biz bunu Türkiye’de niye yapmıyoruz?

Şimdi biliyorum bazıları “ Down sendromlu bir kızdan manken olur mu, hele hele birde iç çamaşırı mankeni diyorsun, demeye başlayacak. Ancak illa kız olsun ve iç çamaşırı tanıtılsın demiyorum mankenimiz erkekte olabilir ve çeşitli ürünleri tanıtabilir. ‘ayrıca İnsanın eğitimi ve yeteneği varsa podyuma niye çıkmasın? Niye mankenlik yapmasın? Dünyada farklı farklı insanlar yaşarken manken dediğiniz insanlar görünüşleriyle illa tek tip olmak zorunda mı?

Ama tabii unutmuşum bizim çocuklar korkuyordu değil mi ? “fiziksel görünüm ve konuşma, çocukların gelişimini olumsuz etkiliyordu !” bırakın bu saçma sapan düşünceleri kendinizi ve düşüncelerinizi biraz geliştirin, çünkü çocukların falan korktuğu yok. Bence esas sıkıntı böyle şeylere çizgi filmde bile tahammül edemeyen çocuklara farklılıkları gösterip öğretmeyen büyüklerde.

Ben Türk moda firmalarına ve görsel sanatlarla uğraşan dizi ve film sektöründe çalışan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ne olur şikâyetlere ve olumsuz eleştirilere kulak asmayın. İşlerinizde anlatmaya çalıştığım örneklerde olduğu gibi farklı insanlara görev vermeye çalışın yani engelleyen değil, farkındalık yaratıp engelleri kaldıran olun.

Engellenen arkadaşlarımız ve ailelerine de sesleniyorum. Bu tür projelerden korkmayın, çekinmeyin mümkün olduğu kadar göz önünde olacak işler yapmaya çalışın çünkü bizim bir eksiğimiz yok. hatta farklılıklarımız nedeniyle birçok insandan fazlamız var. Biz ne kadar göz önünde olursak, ne kadar evlerimizden çıkarsak beyinlerdeki engelleri ve ön yargıları o kadar çabuk aşarız. Unutmayın bizler dünyaya uymak zorunda değiliz. Eğer bu dünyada yaşıyorsak dünya bize uymak zorunda…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber- Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…