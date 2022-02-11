BİZDEN SÖYLEMESİ !

Yazıyı Merve Yıldırım’ın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

En sevdiğiniz insan modelini tarif edin desem, her halde şöyle bir düşünürsünüz ve birden cevap veremezsiniz. Peki, aynı soruyu ben yanıtlayayım, benim en sevdiğim insan modeli; yaptığı iş, bulunduğu mevki ne olursa olsun insanlara tepeden bakmayan, ihtiyacı olana yardım eden, olumlu anlamda destek veren insanlardır.

Ne mutlu bana etrafımda böyle insanlar çoğunlukta ve artık onları sadece gözlerinin içine bakarak tanıyabiliyorum. Bu bir yetenek mi bilmiyorum ama bu gün bu satırları yazarken her zamankinden biraz daha heyecanlıyım. Çünkü mikrofonun başında bu satırlara bu hafta sesiyle can veren Fox TV’nin en başarılı ve en güzel habercilerinden biri yani sevgili “Merve Yıldırım.”var.

Geçenlerde, Merve’ye, senelerden beri engelleri anlatarak aşmak için yazdığım bu yazıları görme yetersizliği olanlar için, gönüllü arkadaşlarımızla yaptığımız konuşan yazı uygulamasını anlattım. Son yıllarda insanların hayatına her anlamda dokunabilmek için Bolçi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğiyle birlikte yaptığımız örnek projeyi, yani bu yazılardan elde ettiğimiz geliri Anadolu’daki kız çocuklarının eğitimine destek vermek için kullandığımızdan da bahsettim.

Bir yazıda bana eşlik eder misin? diye sordum. Sevgili Merve de sen metni yolla zevkle seslendiririm dedi. Şimdi bu yazıyı Onur yazıyor, Fox TV de yayınlanan “ Benden Söylemesi “ isimli programın sunucusu Merve okuyor. Bu benim için çok değerli.

Tabii mikrofonda Merve varken ekonomiden mi bahsetsem burçlardan mı? Yoksa yemek tarifimi versem bilemedim. En iyisi Merve’nin izniyle engellenenlere verilen “maaş ve bakım parası” işine biraz değinmek istiyorum. Önce size şunu sorayım. Engellenen ya da özel gereksinimli insanlar aslında birer bireydir değil mi? Ancak ne yazık ki engellenen insanları, maaş ve bakım aylıklarını verirken birey yerine koymuyorlar. Engellenen bireyin yaşadığı aile gelirine bakıp, engelli aylığı bakım parası gibi aylıkların verilip verilmeyeceğine karar veriliyor.

Aslında bu yanlış bir şey çünkü bana ne annemin, babamın ve kardeşimin kazandığı paradan. Siz bu paraları bana veriyorsanız, benim kazandığım ya da kazanmadığım paraya bakmanız ve beni bir birey olarak görmeniz gerekli değil mi?

Bakın şu da var. Aslında ben bir engellenen olarak çalışabilecek durumdakilerin engelli maaşı ve bakım parası almasına karşıyım. Çünkü bu maaş ve bakım paraları ile güvenli iş alanları oluşturup engellenen bireyleri çalışmaya ve bir şeyler üretmeye teşvik edebiliriz. Böylece insanlara emeğinin karşılığını vermiş oluruz. Üreten ve emeğinin karşılığını alan insan hem hiç kimsenin eline bakmaz hem de daha mutlu ve daha kuvvetli olur. Ancak var olan sistem hiçbir iş yapma, evden çıkma biz sana para verelim şeklinde çalışıyor. Bu sistemin bir an önce düzelmesi gerek bizden söylemesi dedikten sonra…

Ben mikrofonun başındaki güzel hanıma yani sevgili Merve Yıldırım’a bu yazıda bana eşlik ettiği bize destek olup engelleri kaldırmamıza yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Unutmayın arkadaşlar dertler paylaştıkça azalır, engeller paylaştıkça aşılır. Biz anlatmazsak karşılaştığımız hiç bir engel kalkmaz hiçbir şey düzelmez. Eğer biz engelleri aşmak istiyorsak her platformda karşılaştığımız zorlukları sıkıntıları yetkililere anlatmalıyız onları uyarmalıyız bunu yapabilirsek engellerin olmadığı daha özgür bir ülkede yaşayabiliriz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren – Merve Yıldırım – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar.

Merve Yıldırım: “Sevgili Arkadaşlar dilerim ki sesimi beğenirsiniz ve okumak anlamak adına sizlere destek olabilmişimdir. Bende Onur Ustaoğlu’na çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerle beni buluşturduğu için. Bir sonraki seslendirmede görüşmek ümidiyle diyelim. Sevgi ve saygıyla kalın.”

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022, 00:33