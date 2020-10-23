BİZE O SORUYU SORUN !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Günümüzde teknoloji geliştikçe insanların ihtiyaçları hızlı bir biçimde değişiyor. Örneğin çok değil 20 sene önce çok az kişide cep telefonu vardı ve şimdi kullandığımız telefonlara göre çok akılsızlardı. Gerçi günümüzde de akıllı telefon diye satılan cihazlar bence o kadarda akıllı değil ve asla bir insandan daha akıllı olamayacaklar. Ama 20 yıl öncesine göre baya iyiler.

Artık cep telefonu dediğimiz bu küçük bilgisayarlar neredeyse insanların vazgeçilmez bir ihtiyacı haline gelmiş durumdalar. Aynı şekilde internet denilen bilgisayar ağıda günümüzde bir ihtiyaç haline gelmiş durumda hele hele içinde bulunduğumuz salgın günlerinde bunu çok iyi gördük ve anladık. Aynı zamanda insanların alışveriş yaparken yanlarında para taşıma alışkanlığı da yavaş yavaş yerini banka ve kredi kartlarına bırakmış durumda. Yani yanında nakit para taşıyanlar paraya dokunanlar çok azaldı

Böyle olunca internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetleri yaygınlaştı para denilen şey banka hesabımızdaki rakamlara dönüşmeye başladı. Artık bir iş yapıyorsanız, mutlaka bir bankada hesap açtırmak ihtiyacı duyuyorsunuz. Yani bir banka hesabı sahibi olmanızda bir ihtiyaç haline geldi.

Peki, hiç araştırdınız mı? Bu banka hesapları nasıl açılır? Şimdi “aman çanım ondan kolay ne var giderim bankaya hesabımı açtırırım diyorsunuz ya da telefonla müşteri hizmetlerini ararım açarlar” diyorsunuz. Doğru aslında bankada hesap açtırmak bu kadar kolay ama engellenenler için bu kadarda kolay değil nasıl mı hemen anlatayım?

Günümüzde birçok banka internet sitelerinden hesap açma başvurusunu yazılı olarak alıyor. Dediğim gibi müşteri hizmetlerinden telefon bankacılığı ile de bu işlemi yaptıra biliyorsunuz. Buraya kadar her şey çok kolay gibi gözüküyor. Şimdi bir düşünün duyma ve konuşma probleminizin olduğunu telefon ile sesli iletişim kurabilir misiniz? Tabi ki hayır ve bankacılık işlerinde banka görevlileri dışında hiç kimseden yardım almanızda doğru olmaz

Durum böyle olunca banka şubesine gitmenizde zorsa internetten form doldurup banka hesabınızı öyle açmanız gerekir. Orada da şöyle bir şey oluyor. Yakın zamanda ben denedim. Bankada hesap açtırmak için Formu dolduruyorsunuz. Form doldurma işlemi bitince ekranda en kısa zamanda biz sizi telefonla arayacağız. Yazısı ile karşılaşıyorsunuz. Aslında bu noktada sistem bize yazılı iletişim mi istersiniz? Sesli iletişim mi istersiniz dese her şey çözülecek.

Bu olayı fark ettiğimde ulaşa bildiğim bankaları araştırmaya başladım. Yasaların bankalara getirdiği ulaşılabilirlik şartlarını buldum ve inceledim. Kısaca şöyle açıklayayım banka şubelerine gidince iletişim ve ulaşılabilirlik konusunda bir sorun çıkmadığını anladım. Çünkü yasalar en azından şubede bir memurun işaret dili bilmesi gerektiğini diğer memurların da ihtiyaç halinde şubeye gelen müşteriyle yazılı iletişim kurabileceklerini yazıyordu. Bunun için mi bilmiyorum. Birçok banka hesap açma işleminde en az bir kere şubeye gelmeniz gerekiyor diyor

Banka şubelerinde durum böyleyken internet sistemlerinde niye bunlar düşünülmüyor? Bilişimci ve yazılımcı arkadaşlar niye bu duruma bir çare bulmuyor. Tek bir soru ile problemi çözebilecekken geniş açıdan bakıp iletişimi yazılı mı istersiniz? Seslimi? Sorusunu sormuyor. Güvenlik için sakıncalı bahanesini kabul etmiyorum. Çünkü öyle düşünürseniz telefonla konuşmakta sakıncalı

Bakın sevgili arkadaşlar bu dediğim şey küçük bir detay gibi görünüyor olabilir ancak unutmayalım dünyada herkes aynı olmak zorunda değil yani bazıları için duymak ve konuşmak, bazıları için görmek, bazıları içinse banka şubesine gelmek çok zor bir iş. Bunların farkında olup teknolojiyi kullanarak insanların ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretebiliriz. İnsanların hayatını daha özgür hale getirebiliriz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…