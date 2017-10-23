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23 Ekim 2017 Pazartesi
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    • “Bizi böyle neden bırakıp gittin”

    Uzun yıllar Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığını başarılı bir şekilde yürüten ve aynı zamanda Köroğlu Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı olan 5 çocuk babası Nihat Alpat Öztürk, son yolculuğuna İzzet Baysal Caddesi önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

    23 Ekim 2017 Pazartesi 12:33
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    “Bizi böyle neden bırakıp gittin”
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    70 yaşında geçirdiği kalp krizi sorası hayata gözlerini yuman ve Bolu esnafları ile Bolu halkı tarafından sevilip sayılan, Bolu Muhtarlar Derneği Kurucu üyesi, eski muhtar olan ve aynı zamanda Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı ile Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığını yürüten 5 çocuk babası Nihat Alpat Öztürk için Oda önünde tören düzenlendi.

    Törene katılanlar gözyaşlarını tutamazken, veda törenine katılan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Federasyon Başkanı Fevzi Apaydın, konuşmasında, beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden Öztürk’ün çok yakın arkadaşı olduğunu ve onun adını yaşatmak için elinden gelini yapacağını dile getirdi.

    BESOB Başkanı Tahir Gayret’te konuşmasında, “Nihat ağabeyle yıllarca omuz omuza birlikte çalıştık. Çok zorluklardan geçtik ama hiçbir şeyden yılmadık. Nihat ağabey hem esnaflar hem de Bolu halkı tarafından çok sevilen biriydi” dedi. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’da, Öztürk’ün hiçbir kimseye kötülüğünün dokunmadığını ve adını yaşatmak için tüm girişimlerde bulanacağını dile getirdi.

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’da, “Nihat ağabeyime her türlü hakkımı helal ediyorum. Kendisiyle birçok konularda istişarede bulunduk. Hiçbir kimsenin hakkını yemeyen birisidir. Kalbi iyilik dolu bir ağabeyimizdi. Mekanı cennet olsun” açıklamasında bulundu.

    OĞLU VE EŞİ TABUTA SARILDI

    Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde düzenlenen veda töreni öncesi babasının fotoğrafını alarak gözyaşı döken Nihat Alpat Öztürk’ün oğlu Okan Öztürk; “Baba sen hiç merak etme ben senin bıraktığın o bayrağı devralacağım ve senin ismini ben yaşatacağım. Tek bir isteğim var babamın adının yaşatılmasını istiyorum” derken, tören sonrası başkanın eşi Güllü Öztürk, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağıtlar yakıp, “Böyle bizi bırakıp neden gittin” diyerek gözyaşı dökmesi, törene katılanları ağlattı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Nihat Alpat Öztürk’ün adının yaşatılacağını, Şoförler ve Otomobilciler Odası isminin Nihat Alpat Öztürk Şoförler ve Otomobilciler Odası ismi üzerinde çalışma yapacaklarını kabul etti. Öztürk cenazesi daha sonra omuzlarda taşınarak cenaze aracına bindirilip, doğum yeri olan Yukarı Saraycık köyüne götürüldü. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından da gözyaşları arasında toprağa verildi.

     

    Anahtar Kelimeler: Uzun, Yıllar, Bolu, Şoförler, Otomobilciler

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