"Bizim davamız millet davasıdır"







Haber: C. Kutay Aykan

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, partisinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. MHP İl Başkanı Başaran, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Siyasi tarihine yarım asırlık geçmişi ile dinamik ve köklü teşkilatları ile damgasını vurmuş büyük bir davadır, yüce bir sevdadır.

50 yıllık mücadelemizde şehitlerimiz, gazilerimiz, hakkın rahmetine kavuşmuş dava büyüklerimiz vardır. MHP’nin temellerini oluşturan davamız, Yüce Allah’ın himayesinde, peygamberimizin izinde, dava büyüklerimizin ellerinde bu günlere erişmiştir. Bizim davamız hak davası, hakikat davası, millet davasıdır.

Bu davanın fikir kaynağı olan, başta Mustafa Kemal Atatürk ve Başbuğ Alparslan Türkeş olmak üzere ahirete intikal etmiş bütün dava büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sancağı devir aldığı günden bu yana, bu günlere erişmemizde büyük emeği olan sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve yanında sarsılmaz bir imanla dimdik duran dava arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum.

Ülkücüler, Allah’a teslim ve Resulüne bağlı yaşayarak, liderinin emrinde, Türk milletinin hizmetinde, bu milletin canına, malına kastetmek isteyenlere karşı, yıkılmaz bir kale olmaya devam edecektir.”

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 10:27