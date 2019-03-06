“Bizim durduğumuz yer belli”

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına tüm hızıyla sürdürüyor. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, önce İhsaniye Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu daha sonra ise büyük hayırsever İzzet Baysal’ın vefatının 19. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.

RABBİM HER İLE İZZET BABA GİBİ BİR HAYIRSEVER NASİP ETSİN

İzzet Baysal’a şükranlarını sunan Doğanay, burada yaptığı açıklamada, Bolu’nun babası merhum İzzet Baysal’ın ölümünün 19’uncu yıl dönümü dolayısıyla anıt mezarı ziyaret ettiklerini ifade etti. Anıt mezarın başında farklı duygular hissettiklerinden bahseden Doğanay, “Yediden yetmişe herkesin bir hüzün içerisine büründüğü ama aynı zamanda da bir gurur abidesi olarak anıt mezara gittiğimiz zaman, onurlandığımız, gururlandığımız, İzzet Babamızın anıt mezarını ziyarete gittik. Bolu’da tabi ki Rabbim her ile aslında tüm Türkiye’ye İzzet baba gibi bir hayırseveri nasip etsin. Muasır medeniyetler seviyesini Türkiye’de en iyi anlayanlardan bir tanesi aslında. İşe eğitim ile başlayıp, eğitim ile devam ettiren, sağlıkla yürüyen... Yani burada İzzet Baysal Kadın Doğum Hastanesi’nde doğuyorsunuz. İzzet Baysal rahmetlinin yapmış olduğu okullarda okuyorsunuz. Ülkeye, millete, ilinize hizmet ediyorsunuz. Sonrasında da yine eğer hastanede son nefesinizi verirseniz, İzzet Baysal Hastanesi’nde veriyorsunuz. Bu nasıl bir onurdur ki bir kişi öldükten sonra, hayata gözlerini yumduktan sonra, yaşayan insanlar vardır aslında hayatta bunlardan bir tanesi de rahmetli İzzet Baysal’dır. Ben tekraren böylesi bir günde kendisini şükranla, minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Tabi ki geride bırakmış olduğu Ahmet amcamıza, aile bireylerine de sağlıklı, sıhhatli uzun ömür diliyorum.” dedi.

SEÇİM ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ

Doğanay, ardından seçim çalışmaları ile ilgili konuştu. Tevazu ve samimiyetle başladıkları çalışmalara bugün İhsaniye Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla kucaklaşarak devam ettiklerini söyleyen Doğanay, “Milletin kapısını tek tek çalıyor, onlara derdimizi anlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. Ama gittiğimiz her kapıda, açtığımız her kapıda, inanın bunu samimiyetle söylüyorum; insanımızın hala gönlünde ve kalbinde 18 yıl sonra da olsa AK Parti’nin olduğunu görüyoruz. Hala umudunun ve ümidinin AK Parti olduğunu görüyoruz. Bunu tabi ki bizler adına ne kadar gurur duysak azdır. Memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü biz samimiyiz. Çünkü biz samimi olmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

“BİZİM DURDUĞUMUZ YER BELLİ”

Açıklamasının devamında muhalefet partilerini de eleştiren Doğanay, “Dün hasım olanların bugün hısım olduğu bir seçim dönemini yaşıyoruz. Kimlerin nerede durduğu, nasıl durduğu, işte bakın yanımda Gençlik Kolları Başkanımız var. Beraber duruyoruz. İşte bu duruş önemlidir. İşte bu yerel seçim arifesinde ilk defa yerel seçimin, genel seçimin önüne geçtiği bir süreç içerisinde, dönem içerisinde bizim durduğumuz yer belli. Bizim durduğumuz yer belli. Biz Cumhur İttifakı’nın öncüleri olarak, başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan ve onunla birlikte bir duruş gösteren devlet adamı Sayın Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi ile birlikte Cumhur İttifakı tarafında duruyoruz. Öbür tarafta duranlar da belli. Her ne kadar duruşlarını ortaya koymasalar da, duruşlarını belli etmeseler de onların kimlerle nasıl durduğunu nerede durduğunu Bolulu hemşerilerimiz biliyor. 31 Mart’ta da bu manada gereğini yapacaktır. Bundan zerre kadar şüphemiz yoktur diyorum. Ben bu duygu düşüncelerle tekrar buradan Bolulu hemşerilerimize sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. 31 Mart’ta, ülkenin geleceği adına doğru bir karar vereceklerini buradan temenni ediyorum inşallah” ifadelerini kullandı.