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10 Mart 2018 Cumartesi
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    • “Bizim için çok önemli bir galibiyet”

    Ligin 27. Haftasında deplasmanda Boluspor’u 1-0 yenen Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, maç sonu düzenlenen basın toplantısında bizim için çok önemli bir galibiyet dedi.

    10 Mart 2018 Cumartesi 15:07
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    “Bizim için çok önemli bir galibiyet”
     Haber: Semih Baykal

    Teknik Direktör İbrahim Üzülmez maç sonunda şunları söyledi; “Bizim adımıza zor geç bir maçtı. Özellikle orta sahada topa hükmedebilecek, sahip olabilecek, organize bir atak geliştirebilecek bir takıma karşı oynadık. Son haftalarda da çıkışta olan bir takıma karşı oynadık. Oyun içerisinde zaman zaman bizi zorladılar. Ama bazı maçlar vardır, hücumu çok fazla yapmasanız bile iyi bir defans yaparak kazanabilirsiniz. İşte o maçlardan birine örnek verdik. Oyuncularım son ana kadar defans anlamında ortaya koydukları dirençli, mücadeleci futbol, kaybetmeme arzusunu sonuna kadar sahaya yansıtan bir takım görüntüsü içerisindeydi. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü son haftalara baktığınız zaman gol atma konusunda sıkıntı yaşamayan Boluspor’a karşı, bu kadar dirençli bir şekilde formasını, armasını terleten oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Ama uzun lig maratonunda yapmamız gereken çok işler var. Boluspor’a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyetle saha içerisindeki mücadelemizi kaybetmeden, gevşemeden o moral ve motivasyonu üst seviyede tutarak inşallah hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.”

    Anahtar Kelimeler: Ligin, 27., Haftasında, Deplasmanda, Boluspor’u

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