Haber: BMA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizi de saran 'koronavirüs' salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Gerede Belediyesi vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı. Belediye personeli a4 kağıtlarına yazdıkları metinlerle Türkiye genelinde çıkarılan genelgeler ve uygulanan tedbirler doğrultusunda ilçe halkının evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve belediyede görevli birim müdürleri ile görevli personel çektikleri video ile vatandaşları evde kalmaya davet etti. Yapılan çağrıda, "Biz sizin için buradayız. Lütfen siz de bizim için evinizde kalın lütfen" ifadeleri kullanıldı.

Gece gündüz koronavirüse karşı çalışmalarına aralıksız devam eden Gerede Belediyesi’nin çağrısı vatandaşlar tarafından destek bulurken takdirle karşılandı.