Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi eski mahalle medeniyetlerinin geliştirilmesi ve mahallerin canlandırılması amacıyla geçtiğimiz yıl startını verdiği "Bizim Mahalle" etkinliklerinin 9'uncusunu Çakmaklar Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Perşembe günü saat 13.30’da başlayan etkinliğe mahalle halkı büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da öğle namazı sonrası yemek tezgâhının başına geçerek vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

BİZİM MAHALLE DERGİSİ TAM NOT ALDI

Etkinlikte Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bizim Mahalle" dergisinin Çakmaklar Mahallesi sayısı da görücüye çıktı. Mahallelerin geçmişini ve bugününü geleceğe taşıyan ilk ve tek dergi olma özelliğindeki dergi mahalle sakinlerinden tam not aldı.

ÖĞRENCİLERİN ŞEMSİYE GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ

Doğancı Ayşe-Yılmaz Becikoğlu İlkokulu öğrencileri de rengârenk şemsiyeleri kullanarak gerçekleştirdikleri gösteri ile izleyenleri büyüledi. Vatandaşlar, öğrencilerin şemsiye şovunu ve dev Türk bayrağı açmasını cep telefonları ile kaydederek ölümsüzleştirdi.

YILMAZ HALKA HİTAP EDEREK ÇALIŞMALARI ANLATTI

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, etkinlikte Mahalle Muhtarı İsmail Candan’dan sonra bir konuşma yaparak, devam eden çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Kalabalığa hitap eden Başkan Yılmaz, tüm mahallelerin sorunları ile yakından ilgilendiklerini ifade ederek, kendilerine iletilen sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Konuşmasında alt ve üstyapı sorunlarına değinen Yılmaz, bu yıl kent merkezinde altyapısı tamamlanmayan ve asfaltlanmayan cadde kalmayacağını, yeni mahalle olan yerlerde ise bu işlemin önümüzdeki yıl tamamlanacağını ifade etti. Yılmaz, etkinlikte daha sonra beraberindeki protokol üyeleri ile belediye ve diğer kurumlarca açılan stantları dolaştı.

"Bizim Mahalle" etkinliğine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu, Zerrin Biçen, Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, stk temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.