“Bizim yüreğimizde her gün seçim var”

Haber: BMA

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve Parti Teşkilatları, seçim varcasına yürüttüğü saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. “Yarın seçim varmış gibi” dur durak bilmeden çalışmalarına devam eden İYİ Parti heyeti, haftalık planda mahalle muhtarları ziyaretleri gerçekleştiriyor. İYİ Parti ekibi mahallede yaşanan sorunları yerinde inceleyerek, gerekli çalışmaların yapılabilmesi için belediye meclis üyelerine ilgili konuları aktarıyor. Yapılan ziyaretler muhtarlıklarla sınırlı kalmayarak esnaf ziyaretleriyle de devam ediyor.

“İYİ PARTİ SEÇİMDEN SEÇİME ÇALIŞAN BİR PARTİ OLMAMIŞTIR, OLMAYACAKTIR”

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yürütülen yoğun çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı. Mahallelerin sorunlarını bilmek, mahalle muhtarlarıyla yakın temas halinde olmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirten İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, “Yaptığımız plan doğrultusunda gezilmedik mahalle, konuşmadığımız, derdinizi dinlemediğimiz muhtar kalmayacak. Her mahallede yapılan iş ve işlemleri yerinde incelemeye ve takip etmeye devam edeceğiz. Bu çalışmaları yaparken ‘Hayırdır başkan seçim mi var?’ diye soruyorlar. Bende ‘Seçim bizim yüreğimizde var’ diye cevaplıyorum. Sadece seçim zamanı çalışmaya odaklanmış siyaset anlayışı İYİ Parti ile değişecektir. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi pandemiden evvel daha yoğun bir şekilde, şu sıralar kontrollü bir şekilde esnaf ve vatandaş ziyaretlerine aralıksız devam etmektedir. Genel başkanımız sahada durmadan çalışırken elbette bizimde onun gibi gayret göstermemiz gerekir. İYİ Parti seçimden seçime çalışan, seçimden seçime vatandaşın huzuruna gelen ve derdini dinleyen bir parti olmamıştır, olmayacaktır. Esnafımızın, mahallede yaşayan vatandaşımızın her daim derdini dinlemeye devam edeceğiz” dedi.

“İYİ PARTİ SİYASİ RÜŞTÜNÜ İSPATLAMIŞTIR”

Kurulduğu günden bu yana İYİ Parti’nin karalanarak engellenmeye çalışıldığını belirten Örnekbaş açıklamasında ayrıca İYİ Parti’nin vatandaşın gözünde ve gönlünde yer ettiğini, yapılan engellemelerin sonuçsuz kaldığını ifade ederek, “Partimiz kurulduğundan bu güne çok engel karşımıza çıkartılmaya çalışıldı. Partimiz iktidara yakın basın tarafından neredeyse hiç görülmedi, haberleri değerlendirilmedi. Bütün bu engellere, siyasi karalamalara rağmen Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin bu güne kadar tertemiz bir siyasi geçmişe sahip olması, siyaseten dik duruşu ve bu milletin evladına gösterdiği annelik şefkati vatandaşımız tarafından doğru anlaşılmıştır. Vatandaşımız gerçekleri göremeye başlamıştır. İYİ parti siyasi rüştünü ispatlamıştır. İYİ Parti geleceğe doğru emin adımlarla yoluna devam etmeye devam edecektir. Son dönemde yapılan siyasi çağrılar, perde arkasında yapılan planlar, Türkiye siyasi hayatının İYİ Parti olmadan süremeyeceğini açıkça göstermektedir. Bizler Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi ile birlikte hiç durmadan bu aziz millet için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimize layık olacağız. Bu durumdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.