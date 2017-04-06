banner128

banner101

06 Nisan 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “BİZLER BU ÜLKEYİ HEP BERABER KALKINDIRACAĞIZ”

    Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu’da hizmet veren bankaların Şube Müdürleri ile bir toplantı yaparak, devletin verdiği KOSGEB destekleri konusunda bilgi alış verişinde bulundu. Banka müdür ve temsilcilerine hitap eden Vali Baruş, “Bolu insanının ve esnafının Bolu’daki kurumlara olan sıcak yaklaşımlarını, desteklerini karşılıksız bırakmamamız lazım.” dedi.

    06 Nisan 2017 Perşembe 10:59
    Bu haber 57 kez okundu
    “BİZLER BU ÜLKEYİ HEP BERABER KALKINDIRACAĞIZ”

    BASIN BÜLTENİ

    Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında yapılan toplantıya KOSGEB İnsan Kaynakları Dairesi  BaşkanıAsım Türkmen, KOSGEB Bolu Şube Müdürü Celil Kürşad Dereci ile Bolu Merkez ve İlçelerinde  faaliyet gösteren bankaların müdürleri katıldı.

    Toplantıda KOSGEB Bolu Şube Müdürü Celil Kürşad Dereci, KOBİ’lere verilen destek kredileri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Dereci sunumda, KOBİ’lere verilen devlet desteği kapsamında Bolu’da toplam 2 bin171 başvurunun yapıldığını, bu başvurulardan bugüne kadar 774 KOBİ’nin desteklerden faydalandığını ve bu desteğe başvurup yararlanmada banka onayını alan 595 başvuru bulunduğunu belirterek, Bolu’nun bu desteklerden Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti.

    Bankaların müdür ve temsilcilerinin de açıklamalarda bulunduğu toplantıda, toplantıya gelen banka müdür ve temsilcilerine teşekkür eden Bolu Valisi Aydın Baruş, devletimiz tarafından KOBİ’lere yönelik başlatılan destek kapsamında ülke genelinde yaklaşık 453 bin küçük esnafın desteklerden faydalandığını belirtti. Bu konuda bankalara büyük görevler düştüğünü kaydeden Vali Baruş, “Devletimiz, hükümetimiz tarafından destekler açıklandı. Vatandaşlarımız, devletimiz bize destek veriyor ama bankalar bize zorluk çıkarıyor demesinler. Bu konuda küçük esnafımıza yardımcı olun ki bu sayede de bu söylentilerini boşa çıkaralım. Bizler bu ülkeyi ve Bolu’yu hep beraber kalkındıracağız. Bu hepimizin üzerindeki ortak sorumluluk. Bugün elinden tutulan esnaf yarın daha güçlü bir müşteri olarak sizlere gelebilir. Bolu insanının ve esnafının Bolu’daki kurumlara olan sıcak yaklaşımlarını, desteklerini karşılıksız bırakmamamız lazım. Bolu esnafının kredilerden yararlanma oranını ilk sıralara taşımamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Bolu’da

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Aşk’la…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GENEL KURULUMUZU YAPTIK
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Başbuğ Alparslan Türkeş
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “Telle Çivinin Aşkı”mı?..
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Meçhule doğru
  • Aydın Hitit Aydın Hitit A(R)MATÖR
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR YENİÇAĞA/REŞADİYE (2)
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MONOTONLUĞUN İLAÇI…
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TEK ADAM
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129