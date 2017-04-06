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Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında yapılan toplantıya KOSGEB İnsan Kaynakları Dairesi BaşkanıAsım Türkmen, KOSGEB Bolu Şube Müdürü Celil Kürşad Dereci ile Bolu Merkez ve İlçelerinde faaliyet gösteren bankaların müdürleri katıldı.

Toplantıda KOSGEB Bolu Şube Müdürü Celil Kürşad Dereci, KOBİ’lere verilen destek kredileri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Dereci sunumda, KOBİ’lere verilen devlet desteği kapsamında Bolu’da toplam 2 bin171 başvurunun yapıldığını, bu başvurulardan bugüne kadar 774 KOBİ’nin desteklerden faydalandığını ve bu desteğe başvurup yararlanmada banka onayını alan 595 başvuru bulunduğunu belirterek, Bolu’nun bu desteklerden Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti.

Bankaların müdür ve temsilcilerinin de açıklamalarda bulunduğu toplantıda, toplantıya gelen banka müdür ve temsilcilerine teşekkür eden Bolu Valisi Aydın Baruş, devletimiz tarafından KOBİ’lere yönelik başlatılan destek kapsamında ülke genelinde yaklaşık 453 bin küçük esnafın desteklerden faydalandığını belirtti. Bu konuda bankalara büyük görevler düştüğünü kaydeden Vali Baruş, “Devletimiz, hükümetimiz tarafından destekler açıklandı. Vatandaşlarımız, devletimiz bize destek veriyor ama bankalar bize zorluk çıkarıyor demesinler. Bu konuda küçük esnafımıza yardımcı olun ki bu sayede de bu söylentilerini boşa çıkaralım. Bizler bu ülkeyi ve Bolu’yu hep beraber kalkındıracağız. Bu hepimizin üzerindeki ortak sorumluluk. Bugün elinden tutulan esnaf yarın daha güçlü bir müşteri olarak sizlere gelebilir. Bolu insanının ve esnafının Bolu’daki kurumlara olan sıcak yaklaşımlarını, desteklerini karşılıksız bırakmamamız lazım. Bolu esnafının kredilerden yararlanma oranını ilk sıralara taşımamız gerekiyor” şeklinde konuştu.