Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, büyük hayırsever İzzet Baysal'ın vefatının 18'nci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hayatı boyunca Bolu'ya ve Bolu'da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik yatırımlar kazandıran İzzet Baysal, 'En büyük mirasım' dediği İzzet Baysal Vakfı ile hayır ve hasenatlarını ebediyete irtihalinde de sürdürmektedir. Bizlere düşen merhum İzzet Baysal'ın eserlerine sahip çıkmak, O'nun ölümsüz eserlerini gelecek nesillerimize aktarmaktır. Eğitimden sağlığa, yaşamın her alanında insan onurunu yüceltmek adına Bolu'ya kazandırdığı eserlerle yetişen nesillerin bugün haklı gururunu yaşıyorsak, bunu devletimizden sonra hiç kuşkusuz merhum İzzet Baysal'a borçluyuz. Ebediyete irtihalinin yıldönümü vesilesiyle, Bolu'nun mimarı, hayırların önderi İzzet Baysal'a Cenab-ı Hakk'tan dua ile rahmet diliyor, Bolulu hemşerilerime sabırlar diliyorum."