Haber: N. Halid Altundal

Pazar günü evinde Adana Demirspor'a mağlup olarak kötü gidişata dur diyemeyen Beypiliç Boluspor'da, maç sonrası bazı yöneticiler İHA Bolu Muhabiri Faruk Çidem'e saldırdı. Basın mensubu arkadaşımıza yapılan çirkin saldırıya bir tepki de Bolu Gazeteciler Cemiyetinden geldi.

BGC Yönetim Kurulu imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Boluspor’un kendi sahasında oynadığı Adana Demirspor maçı sonrasında bazı kulüp yöneticilerinin Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Faruk Çidem’e yönelik yapılan tavır ve fiili saldırı teşebbüsleri bizleri derinden üzmüştür. Küçük şehrin büyük öyküsü diye çıkılan yolda, iyi günde de kötü günde de Boluspor’a destek olan gazetecilere yapılan hareketler ve söylenen sözlerin yakışıksız olduğunun bilinmesini isteriz. Kırmızı beyazlı yöneticilerin genç gazeteci arkadaşımıza yönelik söylemleri ve akabinde de üzerine doğru yürümelerini üzüntüyle karşıladık. Daha başarılı olmasını beklediğimiz Boluspor’un gidişatını sekteye uğratmamak ve takım ruhunu zedelememek adına, takımlarına sahip çıkan ve yayın organlarında her daim kentlerinin takımına destek olmaya çalışan gazetecilere karşı Boluspor yöneticilerinin daha saygılı olmalarını, ayıran değil kucaklaştıran, uzaklaştıran değil yakınlaştıran taraf olmalarını bekliyoruz. Ayrıca bu duygu ve düşüncelerimizle hareket edilmesini, Boluspor’u Boluspor yapan değerlerin karşı karşıya getirilmesi halinde zararı kişilerin değil kurumun göreceğini bunu da hiç birimizin istemeyeceğini belirtir, bu tavsiye niteliğindeki adımlarında Boluspor yönetim kurulu tarafından atılmasını isteriz.”

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 16:48