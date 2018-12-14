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14 Aralık 2018 Cuma
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    • BMW kayıp oto bilgilerini paylaşmıyor

    'İmdat' sinyali' gönderen otomobilin arama çalışmaları, Almanya'dan verilen koordinatlar doğrultusunda 5 kilometrelik alanda 30 personel ile sürdürülüyor.

    14 Aralık 2018 Cuma 00:26
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    BMW kayıp oto bilgilerini paylaşmıyor

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Bolu'da 'imdat' sinyali' gönderen otomobilin arama çalışmaları, Almanya'dan verilen koordinatlar doğrultusunda 5 kilometrelik alanda 30 personel ile sürdürülüyor. Ancak üretici Alman firması,  jandarma ekiplerine, 'imdat sinyali' verilen otomobilin plakası, şase bilgisi ve motor numarası ile araç sahibinin kimlik bilgilerini, 'kişisel bilgileri korunma' gerekçesiyle paylaşmıyor. Alman firma, Bolu Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Berlin Cumhuriyet Savcılığı ile irtibata geçilip, gerekli izinlerin alınmasının ardından istenilen bilgilerin verilebileceğini bildirdi. Jandarmanın, firma yetkililerini ikna çabaları sürerken, AFAD ekipleri ve köylüler de arama çalışmalarına destek veriyor. 

    Bolu'da bir otomobilden gönderilen imdat sinyali üzerine Alman firma, İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçmiş, bildirdiği koordinatlar doğrultusunda Tokadi Hayrettin ve At Yaylası civarında arama çalışması başlatılmıştı. Yardım çağrısında bulunan sürücüye henüz ulaşılamazken, jandarma ekipleri, bölgede drone ile havadan kontrol de yaptı.

    Anahtar Kelimeler: İmdat, Sinyali, Gönderen, Otomobilin, Arama

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