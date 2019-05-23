BOBES gerçekleri

HABER: Aysun Beykoz

BOBES Başkanı Barut toplantıda kulübün mali tablosunu ve yeni dönemde yapılacak çalışmaları anlattı. Göreve başladıklarında yaptıkları ilk tespitlerde kulübün sabit gelirinin yaklaşık 7 milyon TL civarında olduğunu açıklayan Barut, "Bu paranın sürekli kasada olduğu ve sürekli kar getiren bir dernekmiş gibi algılanmasından dolayı kar ve zararlarını açıklamakta zorunluluk hissettik. 2018 yılına ait gelir gider tablosuna bakıldığında gelirin 6 milyon 269 bin TL civarında olduğu ama maalesef giderinin de 7 milyon 481 bin TL olduğu görülmekte. Borç listesine bakıldığında sporculara olan borçların bin 280 bin TL olduğu, kamu kurumlarına olan borçlarla birlikte bakıldığı zaman yönetimimizin geldiği tarih itibariyle borcun 3 milyon TL olduğu bütün kayıtlarıyla birlikte bize teslim edilmiştir. Şu an 3 milyon TL borcumuz var. Bu nedenle giderleri kısmamız gerektiği de açık şekilde anlaşılmaktadır" diye konuştu.

Belediyespor'da ki tüm gereksiz harcamaları kısacaklarını vurgulayan Barut, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bizim öncelikli hedefimiz buradaki fuzuli olan tüm masrafları kısmak. Burası kimsenin babasının malı değil. Burada hiç kimsenin faydası olmadan çalışması veya istihdam olmasının bu saatten sonra mümkün olmayacağını belirtmek istiyorum. Bu nedenle tüm fuzuli masrafları kısacağız. Buranın öncelikle sportif faaliyetlerinin yürütüldüğü bir yer haline gelmesi daha sonra sosyal faaliyetlerin ve maddi faaliyetlerin tamamen kısıtlanması gerekmektedir."

Başarılı olmayan spor branşlarına fazla paralar ödendiğine dikkat çeken Barut, "Kulübün asıl kurulma amacı ilimizde yaşayan çocuk ve gençlerin spor yapmalarını sağlamak ve onların gelecekte ülkemizi temsil edecek noktalara taşımak ve ilimizin spor turizmi noktasında katkı sağlama amacı olmasına rağmen bazı branşlarda baktığımız zaman ilimiz dışında çok sayıda sporcunun istihdam edildiği, bu sporculara çok fazla paralar ödendiği, burada çok daha fazla sporcu istihdam edilme olanağı varken çok fazla başarılı olmayan branşlardan ve ödenen paralardan dolayı borç durumunun arttığı görülmektedir. 17 branşta 3 bin 86 sporcunun bulunduğu Bolu Belediyespor'un bazı branşlarda kısıntıya gidilerek daha fazla başarı elde etmesi mümkünken çok fazla branş adı altında çok fazla sporcu ve çok fazla fuzuli eğitmenle devam etmenin getirdiği başarısızlıklar var. Ana spor dallarında kısıntıya gideceğiz. Başarıya giden yolda başarısız olanları ekarte ekmekte yarar vardır" ifadelerini kullandı.

Bolu'da üniversite ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu olmasına rağmen üniversiteden kulübe hiç bir yeterli desteğin olmamasına şaşırdıklarını anlatan Barut, "Bununla ilgili Rektörümüz ve BESYO dekanımızdan randevu alıp oradan ne kadar sporcuyu alıp burada istihdam edebiliriz, ne kadar antrenör ve yetişmiş insan gücünü burada istihdam edebiliriz diye çalışacağız" dedi.

Bolu Belediyespor'a ait olup kiraya verilen yerlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Barut, şunları söyledi: "Bazı mülklerde rayiç değerinin çok altında kiraların olduğunu tespit ettik. Bu kiraların artması içinde öncelikle kiracılarla konuşacağız. Kira gelirlerinin fazlalaşmasını sağlamak durumundayız. Bundan sonra en önemli olan giderlerin azaltılmasıdır. Bundan sonra burada sporculardan başka yemek yemeyecektir. Sporcular dışında kimsenin buradan faydalanması da kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Öncelikli hedefimiz bu 3 milyonluk borcu eritmek."

Başkan Barut, Boluspor'un kongresinin ardından Belediyespor'un kırmızı beyazlı takıma devredilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Bolu Belediyespor'un ayrı bir dernek tüzel kişiliği var, Boluspor'un da ayrı bir tüzel kişiliği var. Seçimle gelmiş dernek tüzel kişiliğinin başka bir derneğe devri belirli şartlara tabi. Şu an böyle bir devir söz konusu değil. Maddi ya da fiziki bir yararda yok. Siz Boluspor'un borçlarının yanında Belediyespor'u da devredip 3 milyonluk borcu da eklemenin mantığı olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.