Haber: Ceylan Beykoz

Sporun dışında sanatsal faaliyetlerden resim alanında bir kurs açacak Bobes’in kurslarına Bolu halkını davet ediyor. Bobes’ten yapılan açıklamada kulübümüzün amacı değerli Bolu Halkına yeni şeyler katarak, kendini geliştirmek isteyen kişilere yardımcı olmaktır..Ben çöp adam bile çizemem diyen bir ön yargının nasıl kırıldığını hatta bir arkadaşınızın portresini çizmenin imkansız olmadığını görmek için başvurularınızı Bobes Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne yapabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve başvurular için iletişim numaramız:0374 210 29 29



