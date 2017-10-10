Haber: Semih BAYKAL

İlimiz merkezinde yer alan Cumhuriyet Caddesi sakinleri 2 haftadır yayılan pis kokulardan rahatsız olarak Bolu Belediyesi’ne başvurdu. Ekiplerin araştırması sonucu cadde üzerinde yaşayan bir kadının apartmanın bodrumunda çöp biriktirdiği ve kokuların buradan yayıldığı öğrenildi. Kokunun yayıldığı apartmanda çalışmalara başlayan Bolu Belediyesi ekipleri, yayılan yoğun koku yüzünden maskeler ile aşağı indi. Ekipler, apartmanın bodrumundan bir kamyon çöp çıkardı. Çeşitli artıklar ve çöp birikintisinin içinde hayvan kafatası bulunması dikkat çekti.

GEÇTİĞİMİZ AYDA EVİNDEN ÇIKARILDI

Aynı kadının geçtiğimiz ay evinde yine benzer görüntüler vardı. Ev sahibinin şikayetleri üzerine kontrol edilen evde kadının yine kadının biriktirdiği yaklaşık bir kamyon çöp, Bolu Belediyesi ekipleri tarafından boşaltılmıştı.