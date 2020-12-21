Bodrumu tüp deposuna çevirmişler

Beşkavaklar Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bulunan bir apartmanın birinci katında yaşayan vatandaşlar gaz kokusu fark ederek itfaiye ve doğalgaz ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile doğalgaz firmasının yetkilileri apartmanda gaz ölçümü yaptı. Yapılan ölçümlerde gaz kokusunun bulunduğu dairenin duvarından geçen boruların dibinde gaz olduğu belirlendi. Boruların bodrumdan geldiğini fark eden ekipler, bodrumda 10 adet mutfak tüpü, 2 adet de piknik tüpü buldu. Mutfak tüplerini dışarı çıkartan ekiplerin, apartmanda tekrar yaptığı gaz ölçümünde herhangi bir sızıntı olmadığı belirlendi.

Apartman sakinlerinin doğalgaz dönüşümü öncesinde kullandıkları mutfak tüplerini bodrumda sakladığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 17:38