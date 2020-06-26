BOFED’TEN BEKLENMEDİK İSTİFA…

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği Başkanı Sezer Dilmen sağlık sorunları gerekçesiyle kurucusu olduğu ve Başkanlığını yaptığı Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği başkanlığından ayrıldı. Dizmen sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla bu ayrılığı duyurdu ve derneğin 1 yıllık faaliyetlerini şöyle anlattı

Kurucusu olduğum ve başkanlığını yürüttüğüm Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneğimizden sağlık nedenleri yüzünden 10.06.2020 tarihinde istifa dilekçemi yönetime bildirmem üzerine yönetimkurulumuzun 20.06.2020 tarih ve 24 sayılı kararıyla dernekten resmi olarak ilişiğimin kesildiğini bolu kamuoyuna bildirmek isterim. Bu süreçte yanımızda olan tüm dostlarımıza şükranlarımı sunarım.

Açıklamasını yapan Dilmen 2019 – 2020 sürecinde Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneğinin yaptığı faaliyetleri anlattı.

İlk icraatımız henüz derneğimiz kurulum aşamasında iken Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Engelli dostlarımızın araç bakımları ve sair işler için Engelli Tamirhaneyi açıp hizmete girmesini sağladık.

Daha sonra en önemli hamlemiz şu anda derneğimizin olduğu adresin hiçbir ücret olmaksızın İl Özel İdare ve Belediyemiz aracılığı ile derneğe tahsisini gerçekleştirdik. Binanın iç boya ve tadilat işlemleri Erhan BEYKOZ aracılığı ile yaptırıldı. Derneğin ihtiyaç duyduğu Sandalye, Masa,Televizyon, Buzdolabı, Kitaplık ve Para kasası satın 1.700 TL karşılığında satın alındı.Finansmanı Bayram ATALAY dan borç alınarak yapıldı.

Dernek kurulduktan sonra derneğimizi Bolu kamuoyuna tanıtmak için bir dizi ziyaretler yaptık. Bu ziyaretlerimiz sırası ile;

Tüm Bolu protokolünü makamında ziyaret ettik bazı okulları ve iş yerlerini ziyaret ettik derneğimizle ilgili bilgiler verdik.

İzzet Baysal tanıtım günlerinde derneğimiz tanıtmak için Selcuk Sezer, Sadettin Gezici ve Nezih Erkan aracılığı ile stantta yer alarak derneğimizin tanıtımını ve üye kaydı yaptık.

Kurban bayramı münasebetiyle dernekte bayramlaşma yapıldı. Hayırsever arkadaşlarımız tarafından bağışlanan 1.500 TL o anda dernekte hazır bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıttık Kurban bayramında derneğimize yaklaşık 80-100 kg arasında kurban hissesi et yardımı yapılmasını sağladık. İhtiyacı olan üyelerimize eşit şekilde dağıtımını sağladık

Bunun dışında yine dernek başkanı olmam ve beni tanıyan dostlarımız aracılığı ile Bağış makbuzu karşılığı yaklaşık 3.755 TL derneğin resmi hesabına aktarım gerçekleştirildi.

İlimizde yapılan Resmi törenlerin tamamına katılım sağlanması gerçekleştirildi.

Engelli farkındalığı seminerleriyle Engelli sorununu sürekli gündemde tutmaya çalıştık. Gerek il bazlı gerekse ilçelerimizde yaptığımız bu etkinlik bolu basınında sürekli yer alarak dernek tanıtım ve faaliyetleri adına büyük bir başarı getirmiştir.

Üniversite Rektörlüğü ile sosyal sorumluk adına ikili protokol imzalanması sağlanmış ve Üniversitede bu bağlamda engelli farkındalığı seminerleri verilmiş ve verilmeye devam etmekted-İlçelerden veya farklı illerden tedavi amaçlı olarak ilimize gelen engelli dostlarımıza gerekli kolaylık sağlanması için resmi kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek yardımcı olunmuştur.

Belediyemiz ile Engelsiz Taksi Konu başlıklı proje ye destek ve ortak olunması sağlanmıştır.

Derneğimize iki adet akülü araç dernek üyelerimizden Selçuk Sezer ve Hamiyet hanıma verilmesi sağlanmıştır.

Ramazan ayı münasebetiyle derneğimize başta Bolu Belediyemiz tarafından 32 adet koli verilmiş bu koliler arkadaşlarımız tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edilmiştir.

3 Aralık Engelli günü için İzzet Baysal mesleki ve teknik Anadolu lisesine etkinlik yaptık. Yaptığımız etkinliğe Ömer Aşık, Necati İşler, Demet hanım vb birçok engelli dostumuz konuşmacı olarak katılımını sağladık

Berberler ve kuaförler federasyonu derneğimizde engelli dostlarımızı mutlu etmek için Selçuk sezer İbrahim aydın melek diğer arkadaşlarımızın saç ve cilt bakımlarını yaptı…

Korona virüs kapsamında derneğin ilaçlanması İbrahim Aydın, Selçuk Sezer aracılığı ile gerçekleşmesi sağlanmış.

Dinç terzihanesiyle yapılan işbirliği aracılığı ile engelli dostlarımıza ihtiyaçları halinde maske temini sağlanmıştır.,.