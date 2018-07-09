Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Doğancı Mahallesinde 14.11.2017 tarihinde Fatih Alemdar tarafından boğazı bıçakla kesildikten sonra, bir menfez içerisinde yakılarak öldürülen Burak Altuntaş’ın, daha önceden aralarında husumetli olduğu 3. Asliye Ceza Mahkemesinde, “Kasten yaralama” suçundan davalarının bulunduğu belirlendi. Ayrıca maktul Altuntaş’ın ölmeden önce Kocaeli Gölcük Çocuk Evleri sitesinden kaçtığı da, Cumhuriyet Savcısı Hami Can’ın hazırladığı iddianamede ortaya çıktı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Hami Can’ın aylar süren iddianamesi büyük bir titizlikle ev en ufak ayrıntıyla hazırlandı. İddianamede, 14.11.2017 tarihinde Burak Altuntaş’ın cesedinin dere içerisinde yüzü koyun yatar şekilde, üst kısmı yanmış şekilde, boğazı iki bıçak darbesiyle kesilmiş bir şekilde bulunduğu belirtildi.

Burak Altuntaş’ın ölmeden bir hafta önce dedesi Şeref Zaim’e; 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden ve Karacaağaç mezarlığına defnedilen babası Adnan Altuntaş’ın yanına gömülmesini isteyerek; “Bir hafta içerisinde ölebilirim. Mezarımı babamın mezarının yanına koyarsınız” dediği, dedenin verdiği ifade de ortaya çıktı. Altuntaş’ın, ölmeden 3-4 gün öncede facebook sosyal paylaşım sitesi özel hesabından, “Sevdiklerime elveda” paylaşımında bulunduğu iddianamede yer aldı.

KAN DONDURAN İFADE

17 yaşındaki Burak Altuntaş’ı, boğazını iki yerinden kesip, daha sonra vücudunun üst kısmını yakarak, vahşice cinayet işleyen Fatih Alemdar’ın, olay gecesi maktulü arayarak cinayet mahalline çağırdığı belirlenirken, savcılıkta şu verdi; “Tüfek meselesi yüzünden aramızda husumet vardı. Eşimin telefonundan Altuntaş’ı arayarak bira içmek için çayırlık alana çağırdım. Burak burada bana; ‘Benim sesinle işim bitmez” diyerek bıçak çekip; ‘Seni lime lime edeceğim. Sonra da karını kaldırıp tecavüz edeceğim” dedikten sonra aramızda kavga çıktı. Bir anda Burak yere düştü. Başında 20 dakika bekledim. Sonra kollarından tutarak dere yatağının içine çektim. Burak’ın kıyafetlerinin üzerinde parmak izi kaldığını düşünerek, evimden benzin bidonu getirerek, üzerine dökerek yaktım. Ardından da tekrar eve giderek üzerimdeki kıyafetleri, sobaya atarak yaktım” dediği iddianamede yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK

Yaklaşık 7 ay önce Doğancı Mahallesinde 17 yaşındaki Burak Altuntaş’ı vahşice hem boğazını kesip hem de yakmak suretiyle öldüren Fatih Alemder, Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 02.10.2018 tarihinde yargılanmasına başlanacak.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Burak Altuntaş, cinayete kurban gitmeden bir hafta önce dedesi Zaim Altuntaş’a; “Bir hafta içerisinde ölebilirim. Mezarımı babamın mezarının yanına koyarsınız” diye vasiyeti dedesi tarafından yerine getirildi. 17 yaşında hayata gözlerini kapatan Burak Altuntaş’ın cenazesi , 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden babası Adnan Altuntaş’ın mezarının yanına defnedildi.