banner133

banner128

banner120
09 Temmuz 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Boğazı kesilip yakılarak öldüren gencin şok eden iddianamesi

    Bolu’da boğazı kesilip bir menfez içerisinde yakılarak öldürülen 17 yaşındaki Burak Altuntaş’ın, öldürülmeden bir hafta önce dedesine; “Bir hafta içerisinde ölebilirim, mezarımı babamın mezarının yanına koyarsınız” dediği ortaya çıktı.

    09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:16
    Bu haber 127 kez okundu
    Boğazı kesilip yakılarak öldüren gencin şok eden iddianamesi

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN
    Bolu Doğancı Mahallesinde 14.11.2017 tarihinde Fatih Alemdar tarafından boğazı bıçakla kesildikten sonra, bir menfez içerisinde yakılarak öldürülen Burak Altuntaş’ın, daha önceden aralarında husumetli olduğu 3. Asliye Ceza Mahkemesinde, “Kasten yaralama” suçundan davalarının bulunduğu belirlendi.  Ayrıca maktul Altuntaş’ın ölmeden önce Kocaeli Gölcük Çocuk Evleri sitesinden kaçtığı da, Cumhuriyet Savcısı Hami Can’ın hazırladığı iddianamede ortaya çıktı.
    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Hami Can’ın aylar süren iddianamesi büyük bir titizlikle ev en ufak ayrıntıyla hazırlandı. İddianamede, 14.11.2017 tarihinde Burak Altuntaş’ın cesedinin dere içerisinde yüzü koyun yatar şekilde, üst kısmı yanmış şekilde, boğazı iki bıçak darbesiyle kesilmiş bir şekilde bulunduğu belirtildi.
    Burak Altuntaş’ın ölmeden bir hafta önce dedesi Şeref Zaim’e; 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden ve Karacaağaç mezarlığına defnedilen babası Adnan Altuntaş’ın yanına gömülmesini isteyerek; “Bir hafta içerisinde ölebilirim. Mezarımı babamın mezarının yanına koyarsınız” dediği, dedenin verdiği ifade de ortaya çıktı. Altuntaş’ın, ölmeden 3-4 gün öncede facebook sosyal paylaşım sitesi özel hesabından, “Sevdiklerime elveda” paylaşımında bulunduğu iddianamede yer aldı.
    KAN DONDURAN İFADE
    17 yaşındaki Burak Altuntaş’ı, boğazını iki yerinden kesip, daha sonra vücudunun üst kısmını yakarak, vahşice cinayet işleyen Fatih Alemdar’ın, olay gecesi maktulü arayarak cinayet mahalline çağırdığı belirlenirken, savcılıkta şu verdi; “Tüfek meselesi yüzünden aramızda husumet vardı. Eşimin telefonundan Altuntaş’ı arayarak bira içmek için çayırlık alana çağırdım. Burak burada bana; ‘Benim sesinle işim bitmez” diyerek bıçak çekip; ‘Seni lime lime edeceğim. Sonra da karını kaldırıp tecavüz edeceğim” dedikten sonra aramızda kavga çıktı. Bir anda Burak yere düştü. Başında 20 dakika bekledim. Sonra kollarından tutarak  dere yatağının içine çektim. Burak’ın kıyafetlerinin üzerinde parmak izi kaldığını düşünerek, evimden benzin bidonu getirerek, üzerine dökerek yaktım. Ardından da tekrar eve giderek üzerimdeki kıyafetleri, sobaya atarak yaktım” dediği iddianamede yer aldı.
    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK
    Yaklaşık 7 ay önce Doğancı Mahallesinde 17 yaşındaki Burak Altuntaş’ı vahşice hem boğazını kesip hem de yakmak suretiyle öldüren Fatih Alemder, Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 02.10.2018 tarihinde yargılanmasına başlanacak.
    VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
    Burak Altuntaş, cinayete kurban gitmeden bir hafta önce dedesi Zaim Altuntaş’a; “Bir hafta içerisinde ölebilirim. Mezarımı babamın mezarının yanına koyarsınız” diye vasiyeti dedesi tarafından yerine getirildi. 17 yaşında hayata gözlerini kapatan Burak Altuntaş’ın cenazesi , 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden babası Adnan Altuntaş’ın mezarının yanına defnedildi. 
    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Boğazı, Kesilip, Menfez, Içerisinde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BATILI-DOĞULU-KUZEYLİ-GÜNEYLİ AJANLAR DURDUKÇA VE KÜRT-ARAP-ACEM MÜRİTLERİ YÖNETTİKÇE...
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “BAİBÜ”de”KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ BULUŞMASI”ndan…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR İZA BUĞDAYI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu NİYE HEP İSPAT İSTİYORSUNUZ ?
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Çekin ellerinizi masum yavrularımızın üzerinden
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BUNLAR HAYVAN BİLE OLAMAZ, YARATIKLAR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SEÇİM ANALİZİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hasan Aksay’dan Geleceğe Tohum!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sandıkta halkımızın O Şaşmaz Terazisinin Verdiği Mesaj!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Bürokrasi 1
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR O ANTİ DEPRESANI ALMA ÇOCUĞUM
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124