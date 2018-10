Haber: Kasım ŞAHİN

Olay, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Bolu'nun Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ölümünden bir ay önce İzmit'in Gölcük ilçesinde kaldığı yetiştirme yurdundan firar eden 17 yaşındaki Burak Altuntaş, Bolu'ya gelerek dedesiyle birlikte yaşamaya başladı. Dedesiyle birlikte yaşayan Burak’tan ailesi 1 hafta boyunca haber alamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Burak Altuntaş’ın cansız bedeni bir menfezin içinde yakılmış halde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Altuntaş'ı öldürdüğü tespit edilen 24 yaşındaki Fatih A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Fatih A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖLDÜRDÜM AMA YAKMADIM

Olayın ardından Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, tasarlayarak öldürme, çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanan sanık Fatih Alemdar ilk kez hakim karşısına çıktı. Alemdar, arkadaş olduklarını söylediği Burak Altuntaş'ı nasıl öldürdüğünü anlattığı ifadesinde, “Burak, cinayet gününden önce beni defalarca arayarak morali bozuk olduğunu ve konuşmak istediğini söylemişti. Ben de işim olduğunu söyleyerek geçiştirmiştim. Cinayetin yaşandığı gün, arkadaşlarımla alkol aldıktan sonra evime döndüm. Yanımda yarım şişe alkol kalmıştı. Eşimin telefonunda Burak’ı arayarak görüşelim dedim. Burak’la buluştuğumuzda o da alkollüydü" dedi.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADIKTAN SONRA MAKTÜLLE SOHBET ETMİŞ

Olayın alkol meselesinden yaşandığını anlatan Fatih A., "Bana, 'Benim de 4-5 şişe alkolüm var. Sakladığım yere gidip içelim' dedi. Burak’ın söylediği yere gittiğimizde sakladım dediği alkol şişelerini bulamadık. Ben de çarşıya gidelim ben sana alırım dedim. Bu sırada Burak cebinden bıçak çıkararak, 'benim senin alacağın hiçbir şeye ihtiyacım yok. Geçen sefer kurtuldun, bu kez seni lime lime keseceğim. Eşini de evinden alıp gözünün önünde tecavüz edeceğim' dedi. Burak’ın eşime yönelik sözlerinden sonra cebimdeki içki şişesini yüzüne doğru fırlattım. O şişeden kaçmak için hamle yaptığında yanımda bulunan bıçağı boğazına 2 kez sapladım. Bana ölmeden önce 'özür dilerim' dedi. Ben de ona, 'değdi mi şimdi?' dedim ve olay yerinden ayrıldım” ifadelerini kullandı.

Burak.’ı bıçakladıktan sonra görünmeyecek bir yere taşırken ikisinin beraber dere kenarına yuvarlandığını söyleyen sanık Fatih A., “Ben Burak’ı yuvarlandığımız yerde bırakarak eve gittim. Üzerimdekileri çıkararak sobada yaktım. Burak’ı menfeze kimin götürdüğünü ve yaktığını bilmiyorum. Ben öldürdüm ama cesedi yakmadım. Olaydan sonra eve giderek üzerimdeki kanlı elbiseleri de sobada yaktım” şeklinde konuştu.

KOCAM HER GECE EVE SARHOŞ GELİRDİ

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 6 tanık dinlendi. Tanıkların arasında cinayet zanlısının eşi Kader Alemdar’da vardı. Kocasının her gece eve sarhoş geldiğini belirten eş; “Evlendiğimizden bu yana koçak her g ece eve sarhoş gelirdi. Olay akşamı benim cep telefonumdan maktulü aradı ve buluşmak üzere evden çıktı. O gece eve geldiğinde arkadaşını bıçakladığını söyledi. Bende kendisine inanmadım. Hatta parmağının biri de kanıyordu. Ne olduğunu sorduğumda içki şişesinin kırıldığını elini kestiğini söyledi. Her gece içtiği için ve çok konuştuğu için bıçaklama olayına inanmadım. Hala daha da inanmıyorum. Polis te verdiğim ifadede ise söylediklerimin yarısından çoğu yalan. Çünkü, polis bana baskı yapıp dövdü ve bende olmadık ifadeler verdim”

TORUMUN ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE VEDALAŞTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen dede Şeref Zaim, torunun bir kişi tarafından öldürüldüğüne inanmadığını belirterek; “Torunum öldürülmeden bir gün önce, benim ve eşimin yanına gelerek, bizimle helalleşti. Sanki öleceğini biliyordu. Hatta evimizin bir çok yerine veda mesajları yazıp duruyordu. Torunum cesedini bile teşhis ettim. Torunumu elindeki yara bandından tanıdım. Yüzü ise yanık olduğundan tanınmaz haldeydi” dedi.

ANNENİN FERYADI

Genç yaşta oğlunu cinayete kurban veren anne Dilek Peker, adliye binası önünde gözyaşı dökerek; “Oğulum benimden alan ellere lanet olsun. Katilin cehennemde yanmasını istiyorum.” Diyerek gözyaşı dökmesine, adiye bahçesinde bulunan denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler yetişti. Kader mahkumları gözü yaşlı anneyi güçlükle teselli ettiler. Duruşma dinlenmeyen 2 tanığın dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için 4 Aralık 2018 tarihine ertelenmesine karar verdi.