Boğazını kesti hayata 3 gün tutunabildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

6 gün önce Kılıçarslan Mahallesi’nde yaşanan intihar olayında, ailesel sorunlar nedeniyle bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Mürsel Y.,mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak evde kimsenin olmadığı bir sırada boğazını kesti.

Bir süre sonra eve gelen ailesi Mürsel Y.’nin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu 112 acil servise bildirerek yardım istedi. Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık ve asayiş ekipleri Mürsel Y.’yi hastaneye sevk etti. Aşırı derecede kan kaybeden Mürsel Y. Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı.

3 GÜN YAŞAYABİLDİ

Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Mürsel Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. İntihar olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.