BOGİAD üyeleri yemekte buluştu

Haber: C. Kutay Aykan

Düzenlenen organizasyona Belediye Başkanı Tanju Özcan, BOGİAD Başkanı Okan Kayışoğlu, Kadın Kolları Başkanı Güldeniz Zeyrek ve iş dünyasından yakından tanınmış simaları katıldı.

Belediye Başkanı Tanju Özcan gecede yaptığı konuşmada, “Bu güzel gecede Bolumuzun genç iş insanlarının yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu güzel kaynaşma yemeğinde Bolumuza gelecekte belki de yön verecek genç kardeşlerimiz ile birlikteyiz. Her biri birbirinden başarılı arkadaşlarımızsınız, hepinize üreten bir toplumun temellerini atma yolunda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bolu Genç İş Adamları Derneği Başkanı Okan Kayışoğlu ise kaynaşma yemeğine katılım sağlayan herkese teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında, “Başkanlığı devir aldığımız günden bu yana bir çok başarılı projeye imzamızı attık. Seçim sürecinde tüm siyasiler ile birlikte istişareler yaptık. Başkanlık sürecinde belki de yaptığımız en büyük proje kadın kolları başkanlığını oluşturmak oldu. Daha iyi projeler için çalışmalar sürüyor. Üniversite yönetimini de sık sık ziyaret ederek neler yapabiliriz kısmını konuşmaya devam ediyoruz. Ne yaparsak yapalım kazanan Bolu olsun diye başkanlık sürecinde yönetim kurulumuz ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.