BOGİAD’dan Fatih Metin’e ziyaret

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Genç İş Adamları Derneği(BOGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Okan Kayışoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tarım ve Orman Bakanı Fatih Metin’i Ankara’da makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette BOGİAD Yönetim Kurulu, Bakan Yardımcısı Metin’e yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmede ayrıca BOGİAD ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılabilecek işbirlikleri ve projeler üzerinde de fikir alışverişi yapıldı. Ziyaretin sonunda BOGİAD Başkanı Kayışoğlu, Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e hediye takdiminde bulundu. Fatih Metin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek BOGİAD Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.