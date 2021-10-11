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Böğürtlenlere yoğun ilgi

72 yaşındaki Hatice Epçim, bahçesinden topladığı böğürtlen, ahududu ve yaban mersinlerini, İzzet Baysal Caddesinde satarak gelir elde ediyor.

Böğürtlenlere yoğun ilgi

Haber: Okay Özcan

İlimizin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesinde, Bolu’nun emekçi kadınları bahçelerinden topladıkları ürünleri satıyor. Tekke Işıklar köyünde 72 yaşındaki Hatice Epçim, bahçesinden topladığı meyveleri cadde üzerinde satıyor. Böğürtlen 15, ahududu 15 ve yaban mersini 15 liradan satan Hatice Teyze, yaban mersininin görme kaybına faydalı olmasından Beyin sağlığını korumasından ve daha birçok hastalığa deva olmasından dolayı birçok vatandaşın ilgi gösterdiği söyledi. Hatice Epçim, öte yandan kendi bahçesinde yetiştirdiği ayçiçekleri cadde üzerinde 20 liradan satıldığını ifade etti.

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