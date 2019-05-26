Bol bol kuru fasulye tüketeceğiz

Haber: Aysun BEYKOZ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Kuzgöl köyünde çiftçilik yapan İsmail ve İbrahim Karaca ile Bürnük köyünde çiftçilik yapan Tuğba ve Turgay Kahraman'ın bahçelerine ekim yapıldı.

Çalışma kapsamında yerel fasulye çeşitlerinden olan İspir ve Göynük 98 Horoz tipi fasulye tohumları toplam 20 dönümlük araziye ekildi.

Mengen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, çalışma hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İki köyümüzde yaklaşık 20 dönüm alanda ekimi yapılan kuru fasulye çeşitlerimizden yaklaşık 5 ton civarında ürün bekliyoruz. Özellikle bölgemizde arz açığı olan, birim alandan getirisi yüksek, aynı zamanda önemli münavebe bitkilerinin ekilmesini teşvik ediyoruz. Bu yönde üreticileri bilgilendirerek özellikle küçük ve sulanabilir arazilerde üretimi yapılan fasulyelerin ekimini gerçekleştirdik."