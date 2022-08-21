Bol Tur Turizm'in genel müdürü Özgür Nihat Yıldız oldu

Haber: Süleyman Kurt

Geçtiğimiz meclis toplantısında kurulmasına karar verilen Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 1 Eylül 2022 itibari ile hizmet vermeye başlayacak.

Bolu Belediyesine ait sosyal tesislerin tümünün bağlı olacağı şirketin genel müdürlüğüne milletvekilliğinden bu yana başkan Tanju Özcan'la çalışan ve güvendiği isimlerin başında gelen Özgür Nihat Yıldız atandı.

Şirket Bolu Belediyesi sosyal tesislerinin halka daha ucuz ve kaliteli hizmet vermesi için çalışma yapacak.