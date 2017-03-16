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Türkiye’nin en büyük 4 entegre piliç üreticisi arasında yer alan ve yıllık 178 bin 200 ton piliç eti üreten Erpiliç, kanatlı eti sektöründeki yeni yatırımıyla sektördeki payını ve gücünü arttırmayı planlıyor. Yaklaşık 55 milyon TL yatırımla Bolca Hindi’yi satın alan Erpiliç, Türkiye hindi eti tüketimini artırarak pazarı büyütmeyi hedefliyor. Sektöründe 22 yıllık tecrübeye sahip, Bolu’da kurulu entegre tesisinde yılda ortalama 1 milyon hindi kesimine ulaşan ve yüzde 27 pazar payına sahip Bolca Hindi, bundan böyle Erpiliç’in üretim gücü, lojistik alt yapısı ve yaygın bayi yapılanması ile tüketiciye ulaşacak. Erpiliç’in, ekonomik daralmanın yaşandığı süreçte ‘Yerli sermaye yerli büyüme’ yaklaşımı ile kendi coğrafyasında doğan bir markaya yaptığı bu önemli yatırımın, Türkiye ekonomisi, kanatlı eti sektörü ve tüketici adına önem arz ettiğinin altını çizen Erpiliç Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ericek, “İnsanımıza zengin protein yapısıyla henüz keşfedilmeyen, kırmızı ete alternatif olan ve fiyatı ile her kesimin rahatlıkla ulaşabileceği bu değerli gıdayı ulaştırarak daha sık tüketilmesini sağlayacağız” dedi. Marka olarak sosyal bir hareketi de başlatmış olduklarını ifade eden Ericek, “Uluslararası markaların Türkiye’de ciddi satın almalar gerçekleştirdiği ve ekonomik ivmenin düşük seyrettiği bu süreçte Erpiliç’in yerli sermaye olarak böyle bir satın alma yapması ekonomik ve psikolojik açıdan ciddi değer arz etmektedir. Milli markalar yaratılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Türk kanatlı eti sektörü dünyada piliç eti üretiminde 8. sırada

Bolca Hindi’nin geçtiğimiz yıl pazardaki payı yüzde 27 iken 2016 yılındaki cirosu 100 milyon 560 bin TL, ihracat cirosu ise 3 milyon 400 binTL olarak gerçekleşti. Bolca Hindi için önümüzdeki 5 yıllık süreçte agresif hedefler koyduklarını belirten Erpiliç Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Öztürk, “Türkiye’nin hayvansal protein gereksiniminin yüzde 61’lik bölümü sektörümüz tarafından karşılanıyor. Bu oranda en büyük rol piliç etinde. Rakamsal verilere baktığımızda 2016 yılında piliç eti üretimi yaklaşık 2 milyon ton. 2000 yılından bu yana kanatlı eti üretimi 2,78 kat artarak, kişi başına kanatlı eti tüketimi ise 2000 yılında 11 kiloyken 2016 yılında 22,5 kiloya çıkmıştır. Bu veriler doğrultusunda Türk kanatlı eti sektörü dünyada piliç eti üretiminde 8. sırada yer almakta. Hindi eti verilerine bakıldığında 2016 yılında 50 bin ton hindi eti üretimi gerçekleşmiş. Hindi eti kırmızı etten sonra gelen önemli bir protein kaynağı olmasına rağmen ne yazık ki ülkemizde ağırlıklı sadece yeni yıl döneminde tüketiliyor. Hedefimiz hindi etinin ulaşılabilirliğini arttırarak, sadece yılsonu değil tüm yıl tüketilmesini sağlayıp, aynı zamanda hindi etinde ihracatta da üretimde en önemli üs olmak” ifadelerini kullandı.

Hedef 3 yılda yıllık 20 bin ton hindi eti

“Besin değeri ile kırmızı ete en yakın gıda olarak öne çıkan hindi, lojistik, üretim ve sermaye yetersizliği ile yeterince büyüyememiş tüketiciye her noktada ulaşmamıştır” diyen Öztürk, “Türkiye‘de yıllık kişi başı hindi eti tüketimi ortalama 0.7 kilo, dünyadaki tüketim oranlarına bakıldığında bu oran oldukça düşük. Türk tüketicisi bugüne kadar hindi etine zor ulaşıyordu. Büyük şehirlerde nispeten daha kolay ulaşılabilirken, Anadolu’da çoğu ilde ne yazık ki ulaşılamaz ve tüketilemez durumda. Biz bundan böyle Bolca markasıyla hindi etini, Erpiliç lojistik ve bayi gücüyle kolayca ulaşılır ve tüketilir hale getireceğiz. . Bunun için üretim ve pazarda yaygınlık anlamında ciddi yatırımlarımız olacak. Hedefimiz 3 yılda üretimi yüzde 100 artırarak yıllık 20 bin tona çıkarmak” şeklinde konuştu. Yerli markaların güç birliğine gitmesinin önemine vurgu yapan Öztürk, 2 yıllık süreçte öncelikle damızlık üretimi, kesimhane modernizasyonu ve kapasite artışı için 45 milyon TL’lik yeni yatırım hedeflediklerini belirtti.