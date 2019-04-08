Bolca Hindi’nin festival standına büyük ilgi

Haber: BMA

Migros; üreticilerini, tedarikçilerini, çiftçilerini, çalışanlarını ve müşterilerini bir araya getirme hedefiyle 5-7 Nisan tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde fuar düzenledi. 'Migros İyi Gelecek Festivali' adı verilen etkinliğe, Bolca Hindi de olmak üzere 4 binin üzerinde marka ve 400’den fazla tedarikçinin yanı sıra 81 ilden gelen 2 bin 500 Migros çalışanın da katıldı. Fuarda ulusal, uluslararası ve yerel yüzlerce markanın ürünlerinin sergilendiği stantlar yer aldı. Ayrıca, hindi, keçi, dana, koyun, tavuk gibi canlı hayvanlar getirilerek fuar alanında ziyaretçilere bir çiftlik deneyimi sunuldu. 24 saat veteriner hekim gözetiminde olacak canlı hayvan bölümü 3 gün boyunca ziyaret edildi. Gıdadan kozmetiğe, temizlikten zücaciyeye, tekstilden son teknolojik cihazlara binlerce ürüne tek bir noktadan ulaşıldı. Ünlü isimlerin çeşitli etkinliklerde ziyaretçilerle buluştuğu fuarda; söyleşiler, ürün tadımları, mutfak etkinlikleri, oyun alanları, yarışmalar düzenlendi ve sürpriz hediyeler sahiplerini buldu. İlk defa düzenlenen Migros İyi Gelecek Festivali’ne 100 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Bolca Hindi standı ziyaretlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.