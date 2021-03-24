Bölge finallerine 9 proje ile katılacağız

Haber: N. Halid Altundal

TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ankara Bölge Finaline ilimizden davet edilen 9 projenin sahibi olan öğrenciler, danışman öğretmenleri ve okul müdürleri ile beraber İl Müdürü Cemil Sarıcı'yı ziyaret ettiler. Öğrenciler ve danışman öğretmenleri Sarıcı’ya projeleri ile ilgili bilgiler verdiler. Öğrencileri TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmasına katılımları ve başarılarından dolayı tebrik eden Sarıcı, müfredatın yanı sıra bu tür araştırma projelerinin öğrencilere farklı yetenekler kazandırdıklarını belirtti. Sarıcı öğrencilerin bu tür projelerde daha fazla yer almasının önemine vurgu yaptı.

25 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak olan Bölge Yarışmaları finalinde öğrencilere başarılar dileyen Sarıcı, danışman öğretmenlere ve okul müdürlerine gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti. TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında Ankara Bölge Yarışmaları sonucunda ilimizden finale kalan projelerin sahibi öğrenciler ve okulları ile proje alanları şu şekilde oluştu:

Egemen Yis, Raif Arda Şen - Bolu Fen Lisesi (Coğrafya)

Talha Çetinkaya, Fahri Eren Göre, Bilge Çobanoğlu - Bolu Fen Lisesi(Kimya)

Açelya Rümeysa Yaldız, Berke Doğaner, Ebru Kutlu - Gerede Fen Lisesi(Matematik)

Gamze Karaduman, Murat Yılmaz - Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi(Sosyoloji)

Özge Türkmen - Bolu Sosyal Bilimler Lisesi(Sosyoloji)

Verda Nur Kafalı - Bolu Sosyal Bilimler Lisesi(Sosyoloji)

Yasin Aydın, Süleyman Ayaz Can - Bolu Fen Lisesi(Tarih)

Kadir Seha Kocakaya - Bolu Sosyal Bilimler Lisesi(Türk Dili ve Edebiyatı)

Melek Gükrer, Ayşe Sıla Yaşar - Bolu Sosyal Bilimler Lisesi(Türk Dili ve Edebiyatı)