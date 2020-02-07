“Bölge insanının hayatı değişecek”

Haber: Volkan Yılmaz

Ankara-İstanbul arasında yapılması planlanan yüksek hızlı tren hattının Düzce-Bolu ve Gerede güzergahından geçmesi gerektiğini ifade eden Prof.Dr. Ayhan Şamandar, yüksek hızlı trenin, bölgenin kalkınması için hayati önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Bolu Bağışçılar Vakfı’nda yaptığı bilimsel sunumda, yüksek hızlı tren hattının neden Düzce-Bolu ve Gerede güzergahından geçmesi gerektiğini gerekçeleriyle anlattı. Şu anda yapılması planlanan hattın Beypazarı ve Mudurnu’dan geçeceğini, yüksek hızlı trenin Sakarya hariç hiçbir yerleşim merkezinde durmayacağını belirten Şamandar, “Bilimsel ve ekonomik tüm verilerin hattın Düzce-Bolu- Gerede güzergahından geçmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

“6 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK”

Şu anda planlanan hattın 6 milyar dolara mal olacağını ve bu maliyetin hiçbir şekilde geri dönmeyeceğini vurgulayan Şamandar, “Ankara-İstanbul arası yüksek hızlı tren hattı iki büyük kenti 80 dakikada birbirine bağlamayı hedeflemiş. O yüzden Beypazarı ve Mudurnu üzerinden geçirilmesi planlanmış. Fakat bu hat Düzce-Bolu ve Gerede üzerinden geçse de yine Ankara-İstanbul arası 80 dakikada kat edilebilecek. Mevcut hatta tren Beypazarı’nda ve Mudurnu’da durmuyor. Günlük 46 bin yolcu hesaplanmış, bu yolcu sayısı ile 6 milyar dolarlık yatırımın geri dönüşü olmuyor. Bizim hattımızda ise farklı trenler farklı şehirlerde duruyor. A treni hiçbir yerde durmadan Ankara ve İstanbul arasında gidiyor. B treni iki şehirde duruyor. C treni her yerde duruyor. Bu trenler 15 dakika ara ile kalkıyor. Bu hattaki maliyet ortalama 5 milyar dolar. Günlük minimum 125 bin yolcu taşınacak. Bu sayı 200 binlere ulaşacak. 15 yılda yapılan yatırım geri dönecek ve yıllık önemli bir kazanç elde edilecek.”

“BÖLGE İNSANININ HAYATI DEĞİŞECEK”

Yüksek hızlı tren hattının Düzce-Bolu-Gerede güzergahından geçmesi halinde bölgenin hızlı bir şekilde gelişeceğini ve bölge insanın hayatının değişeceğini de anlatan Ayhan Şamandar, “İstanbul’daki bir kişi 70 dakikada Bolu’ya gelebilecek. Ankara’ya 50 dakikada gidilebilecek. Bolu’ya yılda 2 milyon turist geliyor. Bu sayı 10 milyona ulaşacak. Turizm gelirlerinde büyük artış sağlanacak. Tabii burada şehirlerimizi ve turizm alanlarımızı bu duruma göre hazırlamamız gerekecek. Yüksek hızlı tren Bolu’yu geleceğe taşıyacak” şeklinde konuştu.