Bölge Müdür Yardımcısı görevine başladı



Haber: N. Halid Altundal

Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik yayınlandı. Yönetmeliğe göre Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, yeni Bölge Müdür Yardımcısı Halis Beleni ziyaret etti. Bıyıklı, gerçekleşen ziyarette Belen’e Bolu OBM olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirerek başarılar diledi. Halis Belen ise, Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı’nın yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 12:45