Bölge Müdürlüğü daire başkanını ağırladı

Haber: Ceylan Beykoz

Orman Genel Müdürlüğü, İzin ve İrtifak Dairesi Başkanı Ahmet Köle, beraberinde İzin ve İrtifak Dairesi Başkan Yardımcısı Cihan Bekmezci ve İzleme ve Koordinasyon Şube Müdürü Özcan Nihat Koşar ile birlikte çalışmaları yerinde görmek, izin ve irtifak konularında denetim ve değerlendirme toplantısı yapmak üzere Bolu’ya geldi. Bölge Müdürlüğü merkezinde gerçekleşen ve Daire Başkanı Ahmet Köle başkanlığında düzenlenen toplantıya Daire Başkan Yardımcısı Cihan Bekmezci, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, İzleme ve Koordinasyon Şube Müdürü Özcan Nihat Koşar, İzin ve İrtifak Şube Müdürü Atilla Can ve şube müdürlüğü mühendisleri ile 14 orman işletme müdürlüğünde görevli işletme müdür yardımcıları ve İşletme Şefleri ile mühendisler katıldı.

Toplantıda, 6831 Sayılı Orman Kanunun 16, 17/B ve 18’inci madde izinleri hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı. Toplantı sonunda işletme müdürlükleri tarafından karşılaştığı sorunlar dile getirilerek çözüm önerileri sunuldu.