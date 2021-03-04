Bölge Müdürü, “büyük artış var”

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce Aladağ Yaylası Başalan İşletme Şefliği Bölgesi'nde, kar yağışı altında, "2021 yılı Ormanların Bakımı ve Üretim Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikatta orman personeline, orman mühendisleri tarafından "iş güvenliği, ağaç kesme teknikleri, kesilen ağaçların değerlendirilmesi, sürütme ve yükleme işlemleri, kesilen ağaçlarda budama ve kabuk temizleme ve depoda envanterlerin değerlendirilmesi" konularında uygulamalı eğitim verildi. Bolu Orman Bölge Müdürü Bıyıklı, yeni personelin asgari düzeyde bilgilenmesi için, ağacın ve fidanın, gençleştirmenin ne demek olduğunu anlaması açısından eğitim ve tatbikatlar yaptıklarını söyledi. Ormanların her 10 yılda bir ölçüme tabi tutulduğunu anlatan Bıyıklı, "Biz buna planlama diyoruz. Bu planlar 10 yılda bir yenileniyor. Önceki planlarımızın uygulama süresi bitmişti. 2019-2020 yılında yeni planlarımız yapıldı. Önceki planlara göre ormanlık alanımızın 10 bin hektar civarında arttığını gördük." diye konuştu.

Bıyıklı, ormanlık alanın artmasının iki ana nedeni olduğunu vurgulayarak, "Bu, teşkilatımızın yapmış olduğu çalışmalarla orman olmayan alanların ormanlaştığının, ikincisi ise vatandaşların aşırı duyarlı olup ormanları koruduğunun göstergesi" dedi.