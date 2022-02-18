Bölge Müdürü gazetecilerle bir araya geldi

Bolu Orman Bölge Müdürü olarak 5 Kasım tarihinde atanan Mahmut Şentürk, gazetecilerle sabah kahvaltısında buluştu. Sohbet havasında yapılan toplantıda Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmaları ve 2021 yılında orman köylülerine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) desteklemeleri kapsamında yapılan destekleri açıkladı. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, 2021 yılı içerisinde 7 milyon 400 bin lira ORKÖY kredisi, 6 Milyon 800 bin lira Silvikültür Faaliyetleri, 196 Milyon lira Ormana bakım faaliyetlerinden olmak üzere köylülere toplamda 210 Milyon TL destek verildiğini belirtti. Öte yandan mis

“ORMANLARIN DOĞAYA VE İNSANLARA HİZMETİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR”

Öte yandan Bolu’nun yüzde 65’sinin Ormanlarla kaplı olduğunu vurgulayan Şentürk, “Bolu ormanları hepimizin bildiği gibi, genel ağın yüzde 65’ini kapsıyor. Ve bu ormanlar, yaklaşık 4,5 ila 5 milyon insana yıllık oksijen üretiyorlar. Tabi bunun yanında sayılmaz birçok faydası var ormanların. Adeta doğanın bir koruyucusu gibi ormanlar. Bizlerde Orman Bölge Müdürlüğü olarak, bu hassas varlıkların yönetimi noktasında elimizden gelen hassasiyeti göstermeye gayret ediyoruz. Şimdiye kadar Orman Genel Müdürlüğü, yaklaşık 183 yıldır, ormanlarla ilgili ekosisteme uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Burada merkez, odak noktası doğadır. Ormanların doğaya hizmeti, ormanların insanlara hizmeti bizim için çok kıymetlidir. ” diye konuştu.

Orman Bölge Müdürlüğü Basın ve İletişim Şube Müdürü Dr. Metin Serin’in hazırladığı sunum ile toplantı sona erdi.

MAHMUT ŞENTÜRK KİMDİR?

1972 yılında Trabzon’da doğdu. 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 2009 yılında tamamladı. 1995 yılında Bolu’da yevmiyeli mühendis olarak çalışmaya başladı. 1998-2008 yılları arasında Gümüşhane, Torul ve Bartın Orman İşletme Müdürlüklerinde İşletme Şefi olarak çalıştı. 2009-2011 yılları arasında Ulus Orman İşletme Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı, 2011-2015 yılları arasında aynı işletmede İşletme Müdürlüğü, 2015-2016 yılları arasında da Bartın Orman İşletme Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2016-2017 yıllarında da Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü görevini yürüten Mahmut ŞENTÜRK 02.01.2016 - 04.11.2021 tarihleri arasında Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Bolu Orman Bölge Müdürü olarak atanan Mahmut Şentürk, 05.11.2021 tarihinden itibaren bu görevine devam etmektedir.