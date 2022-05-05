Bölge Müdürü Mahmut Şentürk Göynük’te

Haber: Uğur Balaban

İşletme Müdürü Yüksel Özcan'dan Göynük'te yürütülen ormancılık çalışmaları hakkında bilgi alan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk 2022 yılı yatırım programında yer alan, başta yapımı devam eden yeni orman yolları olmak üzere, Göynük'te yürütülen diğer ormancılık faaliyetlerini yerinde inceledi.

Daha sonra, Orman Genel Müdürlüğünce 1991 yılında PTT'ye tahsis edilen ve tahsis süresi dolan TRT verici istasyon binasının, yangın gözetleme kulesine dönüştürülmesi için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.