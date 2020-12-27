Bölge müdürü uyardı

Valilik tarafından başlatılan mera alanlarına yapılan kaçak yapıların yıkılması işlemlerine, Orman Bölge Müdürlüğü de başladı. Orman arazisi üzerine yapılan kaçak yapıların yıkım işlemleri hız kazandı.

Bölge müdürü uyardı

Haber:Erdal Tanrıverdi
 

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Bolu ve Düzce illerinde orman arazisi üzerine yapılan kaçak yapılar işletme müdürlüğü ekiplerince yıkılıyor. Orman arazisine kaçak olarak yapılan yapılaşmayla ilgili açıklama yapan Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, “Bugün olduğu gibi bundan sonra da kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyecek” dedi.

Bıyıklı, vatandaşları cezai işlemler ve yıkımlarla karşı karşıya kalmamaları için kaçak yapı yapmamaları konusunda uyardı.

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