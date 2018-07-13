Haber: Aysun BEYKOZ
Toplantıya İşletme Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, İşletme Müdürü Rıdvan Aksu, İşletme Müdür Yardımcıları ve tüm Orman İşletme Şefleri katıldı.
Toplantının ardından Ardıç Orman İşletme Şefliği 31 nolu üretim bölmesinde, devam eden üretim çalışmaları ile ilgili boylama, mesaha ve standardizasyon konularında denetim gerçekleştirildi.
Daha sonra Sultanköy Son Deposunu ziyaret eden Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, burada yapılan çalışmaları kontrol etti, tasnifleme konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekerek uyarı ve talimatlarda bulundu.
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